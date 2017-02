Theo đó, từ 29 tết đến mùng 5 tết trên địa bàn xảy ra 1 vụ trộm, 2 vụ đánh bạc (tạm giữ 45 người, 34 xe máy, 60 ĐTDĐ, trên 200 triệu đồng)...

Các đơn vị nghiệp vụ của công an khám phá thành công 1 chuyên án, giải tán 3 đám đông tụ tập về khuya gây mất ANTT; phát hiện 1 vụ đốt pháo và xảy ra 2 vụ cháy, thiệt hại tài sản ước tính 1 tỉ đồng. Về trật tự an toàn giao thông, trong 7 ngày tết trên địa bàn toàn tỉnh được kiềm chế giảm cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương so với năm 2016.

Đặc biệt, khoảng 4 giờ ngày mùng 3 tết, cán bộ chiến sĩ Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Dương đã ngăn chặn kịp thời 200 xe máy tụ tập, chạy tốc độ cao thành đoàn trên đại lộ Bình Dương đoạn qua khu vực Suối Cát (P.Phú Thọ, TP.Thủ Dầu Một), lập biên bản xử lý 25 trường hợp vi phạm tụ tập thành đoàn, lạng lách, không chấp hành hiệu lệnh dừng xe, thay đổi đặc tính của xe...



Đỗ Trường