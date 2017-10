Khi trung úy Nguyễn Ngọc Trường, cán bộ Công an P.Mũi Né (TP.Phan Thiết, Bình Thuận) yêu cầu Hậu về trụ sở cơ quan công an làm việc thì Hậu bất ngờ dùng mã tấu lao vào chém trung úy Trường đứt gân tay trái.

tin liên quan Thanh niên nghi ngáo đá xông vào chợ chém loạn xạ, 1 người chết Sau khi gây gổ với những người trong nhà, một thanh niên nghi ngáo đá chạy ra chợ lấy dao của những người bán thịt heo rồi chém loạn xạ khiến 1 người chết, nhiều người bị thương

Trưa cùng ngày, khi xe vừa đến trước trụ sở Công an H.Đăk Glei (Kon Tum), lực lượng công an đã bắt gọn kẻ ngáo đá, giải cứu an toàn con tin.