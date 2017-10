Sau khi xảy ra vụ cướp ở Vietinbank chi nhánh Khu công nghiệp (KCN) Hòa Phú (xã Hòa Phú, H.Long Hồ, Vĩnh Long) vào chiều 27.9, Công an Vĩnh Long đã nhanh chóng tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ... Đoạn video được trích xuất từ camera an ninh tại ngân hàng cho thấy toàn bộ diễn biến vụ cướp.



Diễn biến vụ cướp ngân hàng ở Vĩnh Long

Hình ảnh từ camera cũng cho thấy nhận dạng của nghi phạm. Cụ thể, nghi phạm mặc áo thun kẻ sọc, đội mũ bảo hiểm, mang găng tay, đeo khẩu trang kín mặt, chạy xe gắn máy đến chỗ để xe của ngân hàng và quay đầu xe ra ngoài sẵn. Sau đó, nghi phạm mở cửa bước vào ngân hàng, tay phải cầm một bịch màu đen, tay trái cầm một vật giống như súng, chĩa vào bảo vệ và các nhân viên ngân hàng cùng khách hàng đến giao dịch, yêu cầu dồn về một góc.

Nghi phạm thảy bịch đen vào bên trong, kêu 2 nhân viên bỏ tiền vào. Lấy tiền xong, nghi phạm tẩu thoát bằng xe máy về hướng cổng KCN Hòa Phú. Vụ cướp diễn ra trong khoảng 3 phút.

Hôm sau, sáng 28.9, Công an tỉnh Vĩnh Long gặp các đơn vị nghiệp vụ để “họp án”. Ở cuộc họp này, đại tá Phạm Văn Ngân, Phó giám đốc, Thủ truởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long và lực lượng của Cục Cảnh sát hình sự (C45) - Bộ Công an hỗ trợ điều tra cùng tham gia buổi họp. “Trong quá trình điều tra, chúng tôi thu thập một số hình ảnh qua camera. Qua đó, chúng tôi rất mong người dân nhận dạng qua hình ảnh trên giúp cơ quan điều tra”, thông qua báo chí, đại tá Ngân kêu gọi.

Thông tin từ Công an Vĩnh Long cũng cho biết đã tìm được một số vật chứng mà nghi phạm để lại. Theo các hình ảnh thu thập được từ nhiều camrera của người dân, sau khi cướp ngân hàng, nghi phạm lên xe tay ga tẩu thoát về hướng chợ Phước Yên (đối diện KCN Hòa Phú). Sau đó,nghi phạm lại vòng qua xã Phú Quới ra QL1, di chuyển về hướng TP.Cần Thơ, rồi vòng trở lại theo hướng khác.

Từ tin báo của người dân, lực lượng công an tìm thấy vật dụng của nghi phạm để lại ở 2 nơi khác nhau. Trên đường đi đến một quán karaoke ở ấp Phú Hưng (xã Hòa Phú), nghi phạm vứt bỏ đôi giày, găng tay rồi tiếp tục tẩu thoát về hướng ấp 2 (xã Tân Lộc, H.Tam Bình), tiếp tục vứt bỏ cặp xách màu đen, nón bảo hiểm màu đỏ sọc đen…

Trên đường tẩu thoát, nghi phạm đã thay đổi trang phục. Vào khoảng 15 giờ 44 phút ngày 27.9, tức khoảng 20 phút sau khi xảy ra vụ cướp, camera của người dân ghi lại được hình ảnh nghi phạm đã đổi nón bảo hiểm màu trắng, mặc áo sơ mi trắng ngắn tay, tiếp tục tẩu thoát.

Quá trình điều tra, cơ quan công an còn ghi nhận vào thời điểm xảy ra vụ cướp, một nữ nhân viên ngân hàng đã nhanh trí không đưa số tiền 1 tỉ đồng trong ngăn tủ phía dưới mà chỉ lấy tiền từ ngăn tủ chứa ít hơn (207 triệu đồng), trước áp lực bị nghi phạm chĩa súng đe dọa.

Theo nguồn tin riêng của Thanh Niên, từ những dấu vết tại hiện trường, hình ảnh camera ghi lại và lời khai của nhiều nhân chứng, cơ quan công an xác định nghi phạm là Nguyễn Văn Khởi (42 tuổi, nguyên là thượng uý quân đội, làm việc tại một đơn vị quân sự ở tỉnh Vĩnh Long)...

Ngày 29.9, một số người tại nơi nghi phạm Khởi làm việc phát hiện nghi phạm này chết; tại hiện trường, có một khẩu súng quân dụng. Sự việc được báo lên cơ quan công an và hiện trường được phong tỏa. Cũng tại nơi nghi phạm chết, cơ quan chức năng tìm thấy một bức thư tuyệt mệnh do nghi phạm Khởi để lại.

Theo nội dung thư tuyệt mệnh, nghi phạm thực hiện vụ cướp ngân hàng vì “nợ tiền ngân hàng và một số tiền lớn của công ty xăng dầu, nợ số đề”. Nghi phạm xin lỗi vợ con, cha mẹ, anh chị em vì là gánh nặng cho gia đình.

Trong thư tuyệt mệnh, nghi phạm cũng thừa nhận đã bán nhà cửa, bán hết tài sản để trả nợ tuy nhiên vẫn không thể trả hết nợ nần. Nội dung thư tuyệt mệnh có đoạn: “Không tự tìm tới cái chết thì cũng chết trong tù, nên anh quyết định ra đi...”.

Trước thành tích xuất sắc trong điều tra khám phá nhanh vụ cướp ở Vietinbank chi nhánh KCN Hòa Phú, chiều 30.9, Ban Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long đã thưởng nóng cho 3 tập thể, gồm: Phòng Cảnh sát Hình sự, Phòng Kỹ thuật hình sự và Công an H.Long Hồ với tổng số tiền là 20 triệu đồng.

Trước đó, vào chiều 29.9, đại tá Phạm Văn Ngân cho biết: “Qua quá trình tiến hành điều tra, đến nay, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long đã làm rõ thủ phạm gây ra vụ cướp ngân hàng. Do vụ án có liên quan đến quân nhân nên công an tỉnh đang làm các thủ tục chuyển giao cho Cơ quan điều tra Khu vực 3 - Quân khu 9 tiếp tục điều tra làm rõ. Kết quả điều tra tiếp theo, cơ quan điều tra sẽ thông báo sau…”.

Ngọc Lê