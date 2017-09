Chiều 15.9, Đại tá Phạm Văn Ngót cho biết qua làm việc với Trương Văn Đời (24 tuổi, ngụ ấp Tân An, xã Thạnh Phước, H.Bình Đại), đối tượng manh động đánh đón bảo hiểm vào mặt Thượng úy Lê Võ Minh Tấn, CSGT H.Bình Đại, khiến Thượng úy Tấn rút súng tự vệ vào chiều ngày 13.9, dương tính với chất ma túy

tin liên quan Công an Bến Tre lên tiếng về vụ CSGT rút súng với người vi phạm Đại tá Ngót khẳng định, hành vi rút súng của viên CSGT là cần thiết và đúng luật trong trường hợp này.

Trong quá trình làm việc với Công an H.Bình Đại vào chiều 15.9, Đời khai nhận lý do không chấp hành yêu cầu kiểm tra của lực lượng CSGT là do bản thân không có giấy phép lái xe, xe không có gương chiếu hậu bên trái, xe mượn của người khác, có sử dụng rượu bia...

Ngoài ra, sáng 14.9, Công an xã Thạnh Phước đã mời Đời đến Công an xã làm việc, kiểm tra nhanh với ma túy và kết quả cho thấy dương tính với chất ma túy.

Công an xã Thạnh Phước đã lập hồ sơ xử phạt Đợi về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy với số tiền 750.000 đồng (Quyết định số 39/QĐ-UBND ngày 15.9.2017 của UBND xã Thạnh Phước).

Đối với những người liên quan, Trần Thị Cẩm Tú (15 tuổi, thường trú ấp 1 Giồng Sầm, xã Bình Thới, H.Bình Đại) là người được Đời chở theo sau, có hành vi quay phim vụ việc nêu trên. Qua làm việc, Tú thừa nhận hành vi quay phim vụ việc nêu trên và đưa lên tài khoản facebook “Buoc lac” (tài khoản Facebook của Đời nhưng Đời và Tú sử dụng chung).

Tú khai, do mới từ TP.HCM về bị lực lượng CSGT H.Bình Đại xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông nên buồn bực, đưa lên Facebook để chia sẻ cho bạn bè.

Công an H.Bình Đại đang tiếp tục truy tìm, mời làm việc các đối tượng có liên quan còn lại để xử lý theo quy định pháp luật.

Phương Nam