Khoảng 5 giờ 30 ngày 25.12, Công an P.Tân Phú (Q.9, TP.HCM) nhận được trình báo của bà Trần Thị Bạch Tuyết (37 tuổi, bán bún riêu ở đường Nam Cao, P.Tân Phú) về việc có người lén bỏ thuốc độc vào nồi bún riêu của bà vào rạng sáng cùng ngày. Bà Tuyết nghi ngờ bà H.T.N.Đ (52 tuổi, sống gần nhà bà Tuyết) là người thực hiện hành vi tàn độc này.

Theo trình báo của bà Tuyết, gần 1 năm nay bà mở quán bán bún riêu trên đường Nam Cao, gần địa điểm bán đồ ăn sáng của bà Đ. Thời gian gần đây, hai người phát sinh mâu thuẫn và thường xuyên cự cãi với nhau.

Rạng sáng 25.12, bà Tuyết đang nấu nồi nước lèo bán bún riêu thì tranh thủ đi lấy đồ. Khi trở về, bà Tuyết phát hiện nồi nước lèo có màu, mùi khác thường

Nghi ngờ có người bỏ thuốc độc vào nồi nước lèo, bà Tuyết không bán nữa và đi trình báo công an. “Mỗi ngày tôi bán khoảng 70 người ăn, may mà tôi phát hiện kịp thời chứ không là rất nguy hiểm cho người ăn phải” bà Tuyết nói.

Nhận tin báo, Công an P.Tân Phú phối hợp với Công an Q.9 có mặt tại hiện trường, niêm phong các vật chứng, lấy mẫu nước lèo giám định. Qua trích xuất camera tại một căn nhà ngay điểm xảy ra sự việc, công an phát hiện lúc bà Tuyết không có mặt, bà Đ. xuất hiện rồi nhanh tay mở nắp nồi nước lèo, thả một vật gì đó.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu bà Đ. thừa nhận hành vi bỏ thuốc diệt chuột vào nồi nước lèo bún riêu của bà Tuyết. Nguyên nhân theo bà Đ. khai nhận là do tranh chấp đất đai

Hiện Công an Q.9 đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Công Nguyên