Chấn chỉnh quy trình thông qua chủ trương đầu tư Cho phép đổ ra biển 1 triệu m3 bùn thải của Nhà máy nhiệt điện than Vĩnh Tân chắc chắn là tai hại cho môi trường biển trước mắt và lâu dài, chẳng những tại chỗ mà còn lan rộng. Nguy hiểm hơn đó là một tiền lệ. Đã có một công ty khác thuộc Tập đoàn EVN đang xúc tiến xin phép đổ xuống biển xã Vĩnh Tân 2,4 triệu m3 chất thải. Có thể rồi đây Nhà máy nhiệt điện than Duyên Hải (Trà Vinh) cũng sẽ làm như thế vì cùng lý do không đủ chỗ chứa chất thải trong đất liền. Tại sao có tình hình này? Vấn đề nằm ở chỗ hồ sơ của rất nhiều dự án đầu tư, nhiệt điện than nói riêng, mới ở mức tiền khả thi đã được thông qua chủ trương đầu tư. Báo cáo đánh giá tác động môi trường chưa sâu. Tổng dự toán đội lên gấp 2, 3 lần khi đi vào triển khai. Ngân sách nhà nước bị cài vào thế “đã phóng lao, phải theo lao”. Môi trường ở vào thế phải chấp nhận bị hy sinh. Theo quy hoạch chiến lược phát triển ngành điện VN, nhiệt điện than sẽ đóng vai trò chủ đạo trong ngành năng lượng cả nước. Đã có ĐTM nghiêm túc cho từng nhà máy và ĐTM chiến lược cho các nhà máy nhiệt điện than tại các khu vực ven biển không? Trên tinh thần “Không đánh đổi môi trường với tăng trưởng kinh tế” thì cấp thiết phải chấn chỉnh việc chuẩn bị các hồ sơ dự án đầu tư và quy trình thông qua chủ trương đầu tư. GS-TS Nguyễn Ngọc Trân