Theo ông Võ Văn Lành, Phó giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất TP.Huế, dự án Viegrid được đầu tư xây dựng tại P.Xuân Phú trên tổng diện tích khoảng 3,2 ha (thuộc khu đô thị An Vân Dương, trung tâm mới của TP.Huế). Sau 8 năm kể từ khi có quyết định thu hồi đất, dự án này hầu như chỉ tồn tại trên giấy, do gặp khó khăn về vốn. Theo ông Lành, gần đây dự án được tái khởi động và nguyên tắc thực hiện được áp dụng như một dự án mới. Trong đó, kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng được UBND TP.Huế phê duyệt, niêm yết và thông báo đến người dân là gần 27,4 tỉ đồng; gần 30 hộ dân bị ảnh hưởng, nhiều hộ phải di dời tái định cư do mất đất sản xuất và nhà ở.



Tại cuộc họp, nhiều người dân bức xúc cho rằng dự án triển khai thiếu minh bạch. Người dân đề nghị đối thoại với chủ đầu tư nhưng chưa được đáp ứng. Đặc biệt, UBND TP.Huế phê duyệt kinh phí bồi thường, thông báo đến dân nhưng tái định cư ở đâu thì... không rõ. Trả lời vấn đề này, ông Lành thừa nhận hiện vẫn “chưa có phương án tái định cư của cấp có thẩm quyền phê duyệt”.

Đình Toàn