Ngày 2.2, Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phối hợp với Đội 3 - Cục CSGT, Công an H.Lệ Thủy, Ban chuyển tải hành khách của Sở GTVT, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Ban Công an xã Sen Thủy thực hiện tổng kiểm soát ô tô đi vào miền Nam; trong đó tập trung chủ yếu vào xe khách và xe du lịch. Nơi đóng quân, tập trung lực lượng chốt chặn, kiểm tra, xử lý là tại xã Sen Thủy, H.Lệ Thủy, điểm cuối của tỉnh hướng từ Bắc vào Nam.

Để kịp thời phát hiện những vi phạm trên toàn tuyến QL1A cũng như các tuyến giao thông huyết mạch khác qua địa phận Quảng Bình như: QL12A, đường Hồ Chí Minh, Phòng CSGT đã huy động tối đa phương tiện, máy bắn tốc độ, máy đo nồng độ cồn trong hơi thở...

Vì kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp chạy quá tốc độ và chở quá người quy định nên nhiều nhà xe đã tìm cách xuống khách, “tăng bo” khách qua trạm kiểm soát.

Trước tình trạng đó, Phòng CSGT đã kết hợp giữa kiểm tra cố định với tổ chức tuần tra lưu động, hóa trang mật phục sử dụng camera, máy ảnh để ghi hình, xử lý.

Một số xe khách chở quá người quy định và cố tình xuống khách đã bị phát hiện, trong đó có xe BS 36B-007.05 chở 52/45 khách. Ngoài ra, còn có trường hợp người cầm lái không có giấy phép lái xe vẫn điều khiển xe chở khách như xe BS 51B-170.99 (chở 29 khách).

Đến hết ngày, Phòng CSGT Quảng Bình đã lập biên bản 106 trường hợp vi phạm các lỗi chủ yếu như: chở quá số người quy định, chạy quá tốc độ quy định, không có luồng tuyến... Dự kiến phạt tiền khoảng 350 triệu đồng; tước giấy phép lái xe có thời hạn đối với 14 trường hợp.

Trung tá Trần Đức Dương, Phó phòng CSGT cho hay, từ nay cho đến hết ngày 12.2, phòng tiếp tục triển khai lực lượng tổng kiểm soát ô tô, nhất là xe khách đi vào miền Nam nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông để hành khách sau khi về quê ăn tết trở lại làm việc được thuận lợi, an toàn.

