Trước cửa Đình thần Phú An (ấp 3, xã An Mỹ, H.Kế Sách) là một cây bàng và một cây sung mọc cách nhau gần 100 m. Theo ông Đặng Anh Tuấn (54 tuổi), người dân địa phương không biết hai cây này có tự bao giờ, nhưng khi lớn lên đã thấy cây mọc rất to.