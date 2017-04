Nhân chứng của vụ việc là người dân xóm Thanh Minh, xã Trực Phú, huyện Trực Ninh, Nam Định, cho biết khoảng hơn 21 giờ ngày 13.4, mọi người nghe thấy tiếng nổ lớn như bom phát ra từ khu vực giữa xóm. Khi chạy đến kiểm tra, thấy tiếng nổ xuất phát từ nhà ông Nguyễn Văn Thử (69 tuổi). Trước mắt là cảnh tượng tang thương với 4 người bị thương. Kiểm tra thì thấy 2 người đã tử vong . Ngay sau đó, cùng với báo tin cho cơ quan chức năng, người dân đã đưa 2 nạn nhân bị thương đi bệnh viện, nhưng do vết thương quá nặng, 1 trong 2 nạn nhân bị thương đã tử vong trên đường đi.

Danh tính các nạn nhân tử vong được xác định gồm anh Nguyễn Văn Duy (31 tuổi, cháu họ ông Thử), hai anh em ruột Nguyễn Văn Trí (10 tuổi) và Nguyễn Văn Nam (5 tuổi, là cháu nội ông Thử). Người bị thương là con trai ông Thử tên Nguyễn Văn Thụy (bố 2 cháu Trí và Nam).

Ngay trong đêm 13.4, lực lượng chức năng đã có mặt, tiến hành điều tra hiện trường, giám định pháp y để xác định nguyên nhân vụ việc.

Sáng nay, 14.4, thông tin với Thanh Niên, một cán bộ công an tham gia điều tra vụ nổ cho biết 3 người tử vong đều do sức ép của vật liệu nổ, trong đó 2 người tử vong do đa chấn thương, một người tử vong do mất máu cấp. “Dấu vết hiện trường cho thấy đây có thể là vụ nổ thuốc pháo, các nạn nhân rút thuốc pháo từ pháo hoa cây để chế tác pháo mới, do sơ xuất nên gây nổ”, vị cán bộ này thông tin.

Đến trưa nay, gia đình nạn nhân đã tổ chức đám tang cho các nạn nhân tử vong. Người bị thương là anh Nguyễn Văn Thụy được chuyển tuyến lên cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội).

Cũng trưa nay, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Trần Kha, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Nam Định cho biết UBND tỉnh đã nhận được báo cáo ban đầu về vụ việc này. “Bước đầu, cơ quan công an xác định nguyên nhân vụ nổ là do nhồi thuốc pháo. Các nạn nhân đã lấy thuốc pháo nhồi vào ông tuýp nước, sau đó nối dây, kích điện để làm pháo phụt. Quá trình chế tác đã gây nổ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng”, ông Kha nói.

Văn Đông