Chiều 12.7, Văn phòng Chủ tịch nước đã tổ chức họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước công bố các luật, gồm : luật Trách nhiệm bồi thường Nhà nước; luật Trợ giúp pháp lý; luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13; luật Cảnh vệ; luật Quản lý, sử dụng vũ khi, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ và luật Quản lý, sử dụng tài sản công vừa được Quốc hội khóa 14 thông qua tại kỳ họp thứ 3 vừa qua.



Nhà nước chủ động phục hồi danh dự cho người bị thiệt hại

Giới thiệu về luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước , Thứ trưởng Bộ Tư pháp Lê Tiến Châu cho biết luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước 2017 đã được sửa đổi, bổ sung toàn diện các quy định về thiệt hại được bồi thường, đảm bảo việc giải quyết bồi thường nhanh chóng, hiệu quả.

Cụ thể, luật đã bổ sung các thiệt hại được bồi thường phát sinh trong thực tế chưa được luật luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước 2009 quy định như thiệt hại được bồi thường là khoản tiền phạt theo thỏa thuận trong giao dịch dân sự, kinh tế do không thực hiện được các giao dịch; căn cứ tính mức lãi suất; lượng hóa một số thiệt hại được bồi thường như thiệt hại do thu nhập thực tế bị mất hoặc giảm sút; thiệt hại về vật chất do người bị thiệt hại chết; thiệt hại về vật chất do sức khỏe bị xâm phạm…

Luật cũng đã bổ sung một số thiệt hại về tinh thần trong trường áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã phường, thị trấn; trường hợp công chức bị xử lý kỷ luật buộc thôi việc trái pháp luật…

Về phục hồi danh sự, luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước 2017 đã sửa đổi, bổ sung quy định liên quan vấn đề này theo hướng quy định nhà nước chủ động phục hồi danh dự cho người bị thiệt hại, bổ sung đối tượng được phục hồi danh dự, quy định cụ thể hình thức tiến hành phục hồi danh dự, thủ tục, thời hạn thực hiện, tổ chức trực tiếp xin lỗi, cải chính công khai và đăng báo xin lỗi, cải chính công khai.

Về trách nhiệm hoàn trả, luật luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước 2017 đã sửa đổi, bổ sung quy định về trách nhiệm hoàn trả của người thi hành công vụ. Theo đó người thi hành công vụ có lỗi cố ý gây thiệt hại nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự thì mức hoàn trả từ 30 - 50 tháng lương của người đó. Mức hoàn trả sẽ là 3 -5 tháng lương nếu là lỗi vô ý gây thiệt hại.

Về trách nhiệm của các cơ quan nhà nước trong công tác bồi thường, Thứ trưởng Lê Tiến Châu cho hay luật cũng đã bổ sung một chương về vấn đề này. Trong đó quy định trách nhiệm của Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về công tác bồi thường của nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính, tố tụng và thi hành án trên cả nước.

Ở cấp tỉnh, trách nhiệm này thuộc UBND tỉnh. Luật cũng quy định trách nhiệm của Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao trong phối hợp thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước.