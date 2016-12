Ngày 20.12, tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết Trần Thị Mái Em (tự Mai, 35 tuổi, ngụ xã Kiến Thành, H.Chợ Mới, An Giang) khai nhận chỉ trong 4 tháng giữa năm 2016, Mái Em đã gây ra 13 vụ gây mê, cướp của các nạn nhân (ở An Giang và Hậu Giang) tổng cộng hơn 20 lượng vàng và trên 200 triệu đồng.

Mái Em khai cùng chồng là Nguyễn Văn Tú (31 tuổi, ngụ H.Chợ Mới) và Nguyễn Thành Sơn (43 tuổi, ngụ H.Giồng Riềng, Kiên Giang) đến TP.Châu Đốc (An Giang) thuê phòng trọ để tìm cách lừa đảo kiếm tiền sang Campuchia đánh bạc. Mái Em được phân công làm quen và tiếp cận những người đàn ông mang nhiều vàng và các vật dụng, trang sức đắt tiền trên người. Sau khi tiếp cận “con mồi”, Mái Em sẽ thông báo cho Sơn biết để chuẩn bị thuốc gây mê và Tú có nhiệm vụ chở Mái Em đến điểm gây án. Mái Em rủ nạn nhân vào các quán cà phê võng rồi lén bỏ thuốc mê vào ly nước của nạn nhân; khi nạn nhân “ngấm” thuốc thì lột sạch tài sản, rồi ra xe để Tú chở khỏi hiện trường.

Một trong số các nạn nhân của Mái Em là ông Cao Văn Bén (ngụ TT.Mỹ Luông, H.Chợ Mới), một “đại gia” ở địa phương. Tháng 9.2016, Mái Em đến TT.Mỹ Luông làm quen với ông Bén, rủ ông đến thuê phòng trọ gần đó để… quan hệ, rồi bỏ thuốc ngủ (do Sơn chuẩn bị trước đó) vào lon nước, ông Bén uống ngủ mê man, Mái Em lột lấy nhẫn vàng (10 chỉ), dây chuyền (20 chỉ) và 165 triệu đồng. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu trong tình trạng mê man. Sau đó ông Bén gặp Trần Thanh Toàn (32 tuổi, ngụ TT.Mỹ Luông), là đối tượng giang hồ cộm cán ở địa phương, nhờ giúp đỡ để lấy lại số tài sản bị cướp.

Ngày 21.9, khi nhận tin Mái Em xuất hiện ở xã Kiến Thành (H.Chợ Mới), ông Bén điện thoại báo nên Toàn đã huy động 9 đàn em bắt Mái Em đưa về một quán cà phê, buộc phải tháo hết số nữ trang trên người (trị giá gần 69 triệu đồng), làm giấy mua bán xe Honda SH mà Mái Em đang chạy với giá 75 triệu đồng, phải viết giấy nợ ông Bén 280 triệu đồng. Theo biên nhận thì Mái Em đã trả trước 145 triệu đồng, còn thiếu 135 triệu đồng. Trong thời hạn 2 tháng, Mái Em phải trả hết số tiền còn lại.

Sau đó, Mái Em được thả về, không đến cơ quan công an trình báo. Tuy nhiên, cơ quan công an nhận thông tin vụ việc trên nên bắt giữ ông Bén, Toàn, Mái Em cùng nhóm đàn em của Toàn để điều tra. Từ lời khai của Mái Em, cơ quan điều tra đã tiến hành bắt giữ Nguyễn Văn Tú và Nguyễn Thành Sơn, là đồng phạm giúp sức cho Mái Em thực hiện hành vi cướp tài sản của hàng chục nạn nhân trong thời gian qua.





Mai Trâm