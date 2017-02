Ngày 3.2, ông Nguyễn Thanh Châu, Bí thư xã Thanh Phú Long, H.Châu Thành (Long An), cho biết công an xã này đã tiếp nhận đơn trình báo của gia đình về trường hợp em Nguyễn Yến Oanh (17 tuổi, ngụ ấp Thanh Phú, xã Thanh Phú Long) bị mất tích 3 tháng nay; đồng thời báo cáo vụ việc lên Công an H.Châu Thành để làm rõ.