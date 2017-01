Chiều 4.1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết cơ quan này đang tiếp tục điều tra, làm rõ để có hình thức xử lý theo pháp luật hai cơ sở kinh doanh karaoke - masage vừa bị lực lượng công an bắt quả tang có hành vi cho tiếp viên múa thoát y , kích dục cho khách.

Trước đó, khoảng 21 giờ 20 ngày 31.12.2016, lực lượng công an bất ngờ kiểm tra đột xuất cơ sở kinh doanh karaoke – masage Tô Châu (khóm 10, P.7, TP.Bạc Liêu) do bà Huỳnh Bé Bảy (32 tuổi, ngụ TP.Bạc Liêu) làm quản lý. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng công an phát hiện tại phòng VIP của cơ sở này có 2 tiếp viên nữ đang múa thoát y, kích dục cho khách.