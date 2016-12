Nửa đêm, 4 tên cướp bịt mặt dùng súng khống chế chủ nhà, khiêng két sắt

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 2 giờ ngày 31.12, mẹ vợ ông Phan Thành Lung (57 tuổi, ở thôn Kiều An, xã Cát Tân, H.Phù Cát) ngủ trong phòng dưới nhà nghe có tiếng động từ phòng khách, cũng là nơi đặt tủ hàng hóa (vợ ông Lung bán tạp hóa tại nhà - NV). Sau đó, bà bị một thanh niên mặc quần áo đen, bịt mặt xông đến bóp cổ, dùng dao đe dọa buộc bà ngồi im.

Còn ông Lung và vợ, bà Trần Thị Hương, ngủ trong phòng gần đó cũng bị 3 thanh niên khác mặc quần áo đen, bịt kín mặt, đạp cửa xông vào đánh tới tấp, rồi dùng dao và súng (nạn nhân không xác định được súng thật hay giả - PV) khống chế ngay trong phòng.

Sau đó, chúng mở dây mùng, trói hai tay ông Lung trước ngực, dùng khăn phủ ti vi bịt miệng và dùng bao ni lông màu đen trùm kín mặt ông Lung. Bà Hương cũng bị chúng dùng dây điện lấy từ nhà sau cột hai tay và dùng khăn bịt miệng.

Trong lúc 3 đối tượng khống chế các nạn nhân thì đối tượng còn lại lục tìm tài sản. Sau khi lấy một túi xách bên trong có 85 triệu đồng tiền mặt, một túi card điện thoại trả trước trị giá khoảng 10 triệu đồng, 2 điện thoại di động, bọn cướp đến bên két sắt (bên trong có một số nữ trang khoảng 7 lượng vàng 18K) bảo bà Hương mở.

Tuy nhiên, do mất bĩnh tình nên bà Hương không mở két sắt được, bọn cướp bèn đẩy két ra phòng trước, mở cửa sắt khiêng đi.



Trong lúc chúng hành động, các nạn nhân nghe một tên trong nhóm nói: “Làm sao đưa cái két này lên xe” và một tên khác trả lời: “Cứ đưa lên”. Một lúc sau thì nghe tiếng ô tô nổ máy chạy đi.

Khi bọn cướp đi khỏi, bà Hương mở được dây trói cho mình và tiếp tục mở dây trói cho chồng, lúc này đồng hồ chỉ 2 giờ 45 phút ngày 31.12. Cửa sổ phòng khách mở tung, song cửa bằng sắt bị cắt tạo khoảng trống lớn, đồ đạc trong nhà từ tầng trệt đến tầng một đều bị lục tung.

Vợ chồng ông Lung chạy sang nhà hàng xóm nhờ gọi điện báo công an, khoảng 10 phút sau, Công an xã Cát Tân và Công an H.Phù Cát cùng đến nơi, công tác điều tra được tiến hành từ lúc đó và hiện đang tiếp tục.

Đến sáng nay, 31.12, công an H.Phù Cát và công an tỉnh Bình Định vẫn đang điều tra vụ cướp táo tợn này.

tin liên quan Đột nhập nhà dân hiếp dâm trẻ em, cướp tài sản Tên cướp đột nhập nhà dân rồi hiếp dâm một cháu bé 9 tuổi, sau đó cướp tài sản.

Bảo Văn