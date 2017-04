tin liên quan

Sau nhiều tháng khởi tố vụ án, Cơ quan CSĐT Công an TP.Vũng Tàu (Bà Rịa - Vũng Tàu) đã khởi tố bị can đối với nghi can 77 tuổi để điều tra về hành vi dâm ô trẻ em.