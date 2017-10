Chiều 11.10, thượng tá Nguyễn Cảnh Toàn, Phó trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ (PC46 - Công an tỉnh Nghệ An), cho biết PC46 và Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Nghệ An vừa phá thành công chuyên án pha chế xăng kém chất lượng bán ra thị trường.



Cụ thể, trưa 10.10, các trinh sát của PC46 và cán bộ thuộc Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Nghệ An đã bắt quả tang xe ô tô mang kiểm số 37C - 7512 đang đổ chất dung môi vào bồn xăng tại điểm kinh doanh xăng dầu của Công ty TNHH Thanh Ngũ (có địa chỉ tại xóm Ngọc Tân, xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu, Nghệ An).

Số chất dung môi trên xe bồn có dung tích 40.000 lít do ông Ngô Quang Thúc là lái xe của Doanh nghiệp tư nhân Kiên Lục (ở xóm 8, xã Quỳnh Mỹ, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) chở từ Cần Thơ về bán cho Công ty TNHH Thanh Ngũ.

Kiểm tra tại Công ty TNHH Thanh Ngũ, cơ quan chức năng phát hiện 2 lọ bột tạo màu, 2 bể chứa xăng (dung tích 10.00 lít). Chủ doanh nghiệp là bà Vũ Thị Thanh thừa nhận ở bể chứa 7.000 lít xăng có pha trộn xăng theo tỷ lệ 50% xăng A92 + 50% dung môi + chất tạo màu.

Tiếp tục kiểm tra Doanh nghiệp tư nhân Kiên Lục (đóng tại xóm 8, xã Quỳnh Mỹ, huyện Quỳnh Lưu), cơ quan chức năng phát hiện 2 bể chứa trên 10.000 lít xăng và 1 lọ chất bột tạo màu

Ông Trần Văn Tuấn, con trai của chủ doanh nghiệp này, thừa nhận từ tháng 8 đến nay đã mua 320.000 lít dung môi với giá 10.600 đồng/lít; trong đó, đã bán cho Công ty TNHH Thanh Ngũ 160.000 lít, còn 160.000 lít, Tuấn đã cho pha với xăng A92 với tỷ lệ 80% xăng A92 + 20% dung môi + bột tạo màu. Ông Trần Văn Tuấn còn khai nhận, những chuyến xe dung môi trước đây, Doanh nghiệp tư nhân Kiên Lục đã bán cho 2 cửa hàng xăng dầu ở xã Diễn Ngọc (huyện Diễn Châu, Nghệ An) là cửa hàng xăng dầu Kỳ Phương (40.000 lít) và cửa hàng xăng dầu Sáu Hằng (5 xe tương ứng khoảng 200.000 lít).

Lực lượng chức năng xác định, căn cứ số lượng chất dung môi mà Doanh nghiệp tư nhân Kiên Lục mua từ Cần Thơ vận chuyển về Nghệ An, tỷ lệ pha trộn chất dung môi như chủ doanh nghiệp đã khai nhận, số xăng kém chất lượng đưa ra thị trường từ tháng 8 đến nay khoảng 2 triệu lít.

Theo hóa đơn xuất bán dung môi của Công ty xăng dầu Mê Công (thuộc Tổng Công ty xăng dầu Cần Thơ), giá dung môi là 10.600 đồng/lít, trong khi đó, giá xăng A92 được bán ra thị trường có giá 18.000 đồng/lít.

Thượng tá Toàn cũng cho biết, chất dung môi sử dụng để pha loãng sơn, không sử dụng trong cho động cơ chạy xăng để thay thế xăng. “Chúng tôi đang cho trưng giám định để xác định chất lượng loại xăng trộn lẫn này”, thượng tá Toàn nói.

Làm việc với cơ quan chức năng, 2 doanh nghiệp Kiên Lục và Thanh Ngũ khai nhận đã bán xăng pha chế cho 8 cửa hàng xăng dầu tại Nghệ An, gồm: Dũng Tuyết, Quỳnh Thảo, Phùng Kha (xã Quỳnh Tam), Hóa Trị, Quang Lĩnh (xã Quỳnh Thắng), Phượng Từ (xã Quỳnh Châu), Hòa Quang (xã Quỳnh Tân), đều thuộc huyện Quỳnh Lưu và Huấn Thu (xã Nghĩa Lộc, huyện Nghĩa Đàn).

