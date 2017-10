Theo thông tin ban đầu, giữa tháng 9.2017, Công ty CP XNK thủy sản An Giang (AGifish), trụ sở tọa lạc trên đường Trần Hưng Đạo, P.Bình Đức, TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang có bán cá đông lạnh cho một Công ty D.C.H (có trụ sở ở Hồng Kông), trong đó nhân viên của AGifish giao dịch (số lượng hàng đặt, tài khoản để thanh toán…) với khách hàng này qua mail.

Tuy nhiên, địa chỉ mail của AGifish đã bị hacker xâm nhập thay đổi phương thức thanh toán, quyền thụ hưởng trên hợp đồng cùng hóa đơn và yêu cầu khách hàng chuyển tiền vào tài khoản cá nhân của bà V.T.N.H được mở tại một ngân hàng của VN ở Q.1 (TP.HCM), thay vì chuyển vào tài khoản của AGifish.

Theo đó, ngày 9.10, Công ty D.C.H chuyển tiền thanh toán 48.450 USD cho AGifish vào tài khoản của bà H. và ngày 10.10, bà H. rút tiền. Chưa hết, ngày 10.10, Công ty D.C.H tiếp tục chuyển tiền thanh toán thêm vào tài khoản của bà H.

Lúc này, AGifish mới phát hiện sự việc và trình báo Công an tỉnh An Giang. Nhận được đơn tố cáo, PC46, PA81, Công an TP.HCM phối hợp với Công an tỉnh An Giang tiến hành điều tra và xác định ngày 12.10, bà H. đến rút 1,2 tỉ đồng tiền mặt (số tiền còn lại, cơ quan công an yêu cầu ngân hàng phong tỏa).

Bằng biện pháp nghiệp vụ, PC46 xác định sau khi rút 1,2 tỉ đồng, bà H. mang đến một nhà hàng trên đường Điện Biên Phủ, P.Đa Kao, Q.1 giao cho Daniel Chiedozie Nwachukwu (28 tuổi, quốc tịch Nigeria) thì bị bắt quả tang.

Tại trụ sở công an, bà H. khai nhận, tháng 8.2017, qua mạng xã hội, bà H. làm quen với một một người tên William Elvic David, mang quốc tịch Mỹ (chưa rõ lai lịch).





Sau một thời gian “hẹn hò” trên mạng, William Elvic David hứa hẹn tháng 12.2017 sẽ về VN cưới bà H. đưa qua Mỹ. Để thuận lợi cho việc xin visa, William Elvic David yêu cầu bà H. mở tài khoản ngân hàng tại VN và đến ngày 10.10, “chồng tương lai” chuyển 48.450 USD vào tài khoản, nhờ bà H. ra ngân hàng rút giao cho Daniel Chiedozie Nwachukwu.

Tương tự, ngày 11.10, William Elvic David nói bà H. đi rút 1,2 tỉ đồng đưa cho Daniel Chiedozie Nwachukwu, xong vụ này hứa sẽ cho 1 điện thoại di động, 600 USD nhưng khi vừa giao tiền cho Daniel Chiedozie Nwachukwu thì bị bắt quả tang. Còn Daniel Chiedozie Nwachukwu thừa nhận, biết số tiền do William Elvic David (đang lưu trú ở Campuchia) lừa đảo mà có; mỗi lần đi nhận tiền được William Elvic David trả công 200 USD/lần.

Đến nay, Cơ quan CSĐT, Công an TP.HCM bắt khẩn cấp Daniel Chiedozie Nwachukwu để điều tra làm rõ về hành vi “rửa tiền”.

