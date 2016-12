Ngày 29.12, Cơ quan CSĐT Công an TX.Bến Cát (Bình Dương) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Minh Tùng (37 tuổi, ngụ Bình Dương) cùng 7 nghi can khác để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.