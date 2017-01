Ngày 12.1, Đồn Biên phòng Bến Đá thuộc Bộ đội biên phòng (BĐBP) tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tạm giữ Trương Quang Vinh (30 tuổi, ngụ Bà Rịa - Vũng Tàu) và Quảng Minh Sự (29 tuổi, ngụ TP.HCM) để điều tra làm rõ về hành vi mua bán trái phép chất ma túy và tàng trữ trái phép chất ma túy

Theo điều tra ban đầu, lúc 19 giờ ngày 11.1, Đồn Biên phòng Bến Đá phối hợp với Phòng phòng chống ma túy và tội phạm BĐBP tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu bắt quả tang Vinh đang bán ma túy cho một người nghiện tại tiệm game bắn cá trên đường Nguyễn An Ninh, P.Thắng Nhì (TP.Vũng Tàu), thu giữ một gói ma túy tổng hợp. Khi trinh sát biên phòng đến khám xét nhà trọ của Vinh trên đường Lương Văn Nho, P.9, (TP.Vũng Tàu) thì phát hiện Sự đang ở đây. Thấy đối tượng có nhiều nghi vấn, các trinh sát khám xét túi xách của Sự thì phát hiện bên trong có 5 gói ma túy tổng hợp. Còn tại nhà trọ của Vinh, các trinh sát thu giữ thêm 6 gói ma túy tổng hợp, một cân tiểu ly và nhiều dụng cụ để phân chia ma túy tổng hợp…

Làm việc với cơ quan chức năng, Sự khai nhận số ma túy trên mua của Vinh để sử dụng và phân lẻ bán cho những người nghiện khác. Trước khi đến nhà trọ của Vinh, Sự đã bán nhiều người nghiện khác tại một nhà nghỉ ở P.2, TP. Vũng Tàu.

Thuê nhà nghỉ sử dụng, bán ma túy

Qua thời gian theo dõi, khoảng 15 giờ ngày 6.1, Công an H.Châu Đức (Bà Rịa – Vũng Tàu) phối hợp với Công an xã Bàu Chinh (H. Châu Đức) bắt quả tang Đặng Ngọc Ninh (27 tuổi, ngụ xã Lân San, H.Cẩm Mỹ, Đồng Nai) đang bán ma túy tổng hợp cho một người nghiện tại nhà nghỉ N.L (xã Bàu Chinh). Khám xét phòng thuê trọ của Ninh thuê ở, cơ quan công an thu giữ thêm nhiều bịch ny lông chứa ma túy tổng hợp, 2 dụng cụ dùng để sử dụng ma túy, 1 cân tiểu ly và dụng cụ dùng để phân lẻ ma túy… Ngay sau khi Ninh bị bắt giữ, có 13 người nghiện khác gọi điện thoại đến cho Ninh mua ma túy. Khi những người này đến phòng của Ninh cũng lần lượt bị cơ quan công an bắt giữ. Một cán bộ Công an H.Châu Đức cho biết, Ninh sử dụng ma túy từ nhiều năm nay, sau đó thì chuyển qua bán lẻ cho người nghiện. Mỗi ngày, Ninh bán cho từ 5 – 7 người nghiện ma túy ở H. Cẩm Mỹ (Đồng Nai) và Châu Đức.

Trước đó, khoảng 9 giờ 30 ngày 1.1, lực lượng công an phối hợp với Bộ tư lệnh Vùng cảnh sát biển 3 kiểm tra phòng 1703 của khách sạn S.T (TP.Vũng Tàu) phát hiện 3 nam và 1 nữ đang sử dụng ma túy. Tang vật thu giữ tại hiện trường là 13 viên ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc và 2 gói ma túy tổng hợp dạng khay. Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Trung Thành (32 tuổi, ngụ TP.HCM) khai nhận, tối 31.12 rủ nhóm bạn là Nguyễn Nhật Tiên (33 tuổi, ngụ Đà Nẵng), Lê Thị Ngọc Thiệu (20 tuổi) và Ngô Văn Chiến (20 tuổi, cùng ngụ TP.HCM) thuê xe đi từ TP.HCM xuống TP.Vũng Tàu chơi. Tại đây, nhóm của Thành đã thuê khách sạn để cùng sử dụng ma túy. Thành khai nhận số ma túy trên mua từ một quán bar trên địa bàn Q.2 (TP.HCM) để đưa xuống TP.Vũng Tàu cùng nhóm bạn sử dụng.

Nguyễn Long