Ngày 3.7, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị này đang tạm giữ Nguyễn Hữu Cường (33 tuổi, ngụ tại xã Nam Xuân, huyện Nam Đàn, Nghệ An) để điều tra về hành vi giết người

Trước đó, trưa 2.7, anh Vương Đình Vinh (37 tuổi, ngụ tại xã Nam Xuân) cùng nhóm bạn đến một quán nhậu trên địa bàn xã ăn uống. Hơn 1 giờ sau, nhóm người này rủ nhau đi địa điểm khác nhậu "tăng 2", nhưng anh Vinh từ chối và qua bàn bên cạnh tiếp tục uống với một nhóm người khác, trong đó có Nguyễn Hữu Cường.

Uống được một lúc, anh Vinh xin phép ra về trước vì đã thấm mệt, nhưng không được Cường đồng ý. Giữa hai người xảy ra mâu thuẫn , cãi vã nhau. Bực tức, anh Vinh cầm một con dao rượt đuổi Cường. Bị rượt đuổi, Cường quay lại vớ một ống tuýp sắt chống trả, đánh vào đầu khiến anh Vinh gục tại chỗ.

Nạn nhân được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong ngay sau đó.

Nhận tin báo, Công an huyện Nam Đàn phối hợp với Phòng cảnh sát điều tra tội phạm ề trật tự xã hội Công an tỉnh Nghệ An vào cuộc khám nghiệm hiện trường và tử thi nạn nhân. Đến tối cùng ngày (2.7), Cường bị công an bắt giữ.

Phan Ngọc