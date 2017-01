Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm TP.HCM vừa ra quyết định xử phạt Công ty TNHH MTV suất ăn công nghiệp thực phẩm Nụ Cười với tổng số tiền là 74 triệu đồng do vi phạm 7 hành vi.



Cụ thể: không có giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định (tại TP.HCM); công ty hoạt động kinh doanh không đúng địa điểm trụ sở ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (đăng ký ở Long An nhưng hoạt động tại TP.HCM); không bảo đảm an toàn thực phẩm trong quá trình sản xuất; nơi bảo quản thực phẩm không bảo đảm an toàn vệ sinh; không có đủ thiết bị, biện pháp phòng, chống côn trùng và động vật gây hại theo quy định; không có dụng cụ bảo quản và sử dụng riêng đối với thực phẩm tươi sống, thực phẩm đã qua chế biến; sử dụng nguyên liệu không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ, hết hạn sử dụng, không bảo đảm an toàn để chế biến. Ngoài ra, công ty cũng bị đình chỉ hoạt động tại TP.HCM.