Sáng 28.12, Cơ quan CSĐT Công an TP.Bạc Liêu (Bạc Liêu), cho biết lực lượng công an vừa kiểm tra phát hiện tại một cơ sở sản xuất chứa gần 3 tấn trà không rõ nguồn gốc.

Theo Cơ quan CSĐT, chiều tối ngày 27.12, lực lượng bất ngờ kiểm tra đột xuất Cơ sở chuyên sản xuất và mua bán trà Thanh Bình, do ông Nguyễn Thanh Khang (50 tuổi, đường Trần Phú, khóm 2, P.7, TP.Bạc Liêu) làm chủ.

Qua kiểm tra, lực lượng công an phát hiện tại cơ sở này có 2.750 kg trà nguyên liệu không rõ nguồn gốc, 70 kg hoa quế và 5 lít nước pha màu (dùng để sản xuất trà thành phẩm), cùng nhiều nguyên vật liệu để sản xuất tra.

Làm việc với công an, ông Khang không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ số trà nguyên liệu trên.

Qua kiểm tra tại khu vực chế biến trà, công an còn phát hiện có gần 10 công nhân đang làm việc nhưng tất cả không được trang bị bảo hộ vệ sinh an toàn thực phẩm. Những công nhân này đóng trà vào gói bằng cách thủ công, không đeo bao tay, ngồi trệt dưới nền nhà, lót tạm giấy bạt, không đảm bảo an toàn vệ sinh.

Với những hành vi như trên, lực lượng công an đã lập biên bản, niêm phong toàn bộ số trà không rõ nguồn gốc, cùng nhiều nguyên vật liệu khác. Đồng thời lấy mẫu trà, nguyên liệu để giám định.

Vụ việc đang được công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Trần Thanh Phong