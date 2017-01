Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình sáng nay 3 cho biết vừa phát hiện và xử lý vụ xe khách nhồi nhét người.

Theo đó, qua tin tố giác của người dân vào đường dây nóng, lúc 23 giờ 50 phút ngày 29.1 (mùng 2 Tết Đinh Dậu), tại Km 624+400 trên QL1A (đoạn thuộc P.Quảng Thuận, TX.Ba Đồn), lực lượng của Phòng CSGT đã đón dừng xe ô tô khách mang biển số 37B-011.64 (nhà xe Tựu Phương) do Nguyễn Văn Tịnh (37 tuổi, quê Nghĩa Đàn, Nghệ An) điều khiển chạy theo hướng bắc - nam (từ Nghệ An đi TP.Huế) để kiểm tra. Tổ CSGT đếm được trên xe chở 69 người (trong khi xe chỉ được phép chở 43 người); ngoài ra, xe không có giấy chứng nhận đăng ký.

Theo khai nhận của nhà xe, hành khách bị dồn từ 2 xe lại và mặc dù hành khách không đồng ý nhưng nhà xe vẫn ngoan cố thực hiện. Tổ CSGT đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với các hành vi nói trên và đưa phương tiện về bến xe Nam Lý (TP.Đồng Hới) tạm giữ, đồng thời phối hợp với ban chuyển tải hành khách của tỉnh điều động 2 xe ô tô khách vận chuyển số khách trên tiếp tục hành trình.

Với những lỗi trên, lái xe và chủ xe sẽ bị phạt tiền gần 70 triệu đồng, tước giấy phép lái xe của người điều khiển 60 ngày, tạm giữ phương tiện 7 ngày.

Phòng CSGT tỉnh cho biết thêm, bắt đầu từ hôm nay 30.1, phòng sẽ huy động 100% quân số và phương tiện tổ chức tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trên các tuyến quốc lộ; trong đó tập trung kiểm tra, xử lý nghiêm đối với những người điều khiển xe khách, xe mô tô có hành vi chạy quá tốc độ, chở quá số người quy định, điều khiển xe có nồng độ cồn trong hơi thở.

Trương Quang Nam