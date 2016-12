Chiều 26.12, trung tá Nguyễn Trường Giang, Đội trưởng Đội điều tra xử lý thuộc Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Nghệ An) cho biết, đơn vị này đã ra quyết định xử phạt tài xế Nguyễn Triều Dương (27 tuổi, ngụ tại huyện Kiến Xương, Thái Bình) 25 triệu đồng vì 3 lỗi: vi phạm luật Giao thông đường bộ; xúc phạm danh dự người thực thi công vụ; tuyên truyền thông tin nhằm xúc phạm tổ chức, danh dự cá nhân.

Trước đó, ngày 10.12, tài xế Dương điều khiển xe đầu kéo chạy trên quốc lộ 1A, đoạn qua tỉnh Nghệ An, bị lực lượng cảnh sát giao thông trạm Diễn Châu lập biên bản tạm giữ xe.

Trên đường đưa ô tô về bãi tạm giữ, tài xế Dương dùng điện thoại quay lại cảnh một cảnh sát giao thông ngồi trên xe "áp tải" và dùng lời lẽ thô tục xúc phạm danh dự lực lượng cảnh sát giao thông. Clip này sau đó được tài xế Dương tung lên mạng xã hội.

Sau khi clip bị phát tán, Phòng Cảnh sát giao thông Nghệ An phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an Nghệ An điều tra xác minh và mời tài xế Dương đến cơ quan công an làm việc.

Tại cơ quan công an, tài xế này thừa nhận hành vi trên là sai trái và đã chủ động gỡ bỏ clip khỏi mạng xã hội, đồng thời đăng lời xin lỗi các chiến sĩ cảnh sát giao thông bị xúc phạm trên tài khoản cá nhân của mình.

Khánh Hoan - Phan Ngọc