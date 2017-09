“Tiền của cá nhân tôi Trả lời Thanh Niên hôm qua, ông Quang cho biết ông chủ động báo cơ quan công an về việc bị mất trộm tiền như công dân bình thường. Ông Quang cũng khẳng định, 385 triệu đồng bị mất là tiền của cá nhân ông, mang theo để giải quyết việc riêng cho gia đình. “Đấy là số tiền của gia đình, vợ tôi đưa để mang vào TP.HCM cho em vợ. Nhưng do bận công tác quá chưa kịp đưa thì bị mất trộm khi đang ở nhà nghỉ. Tổng số tiền vợ tôi đưa là 400 triệu đồng, do có việc nên tôi tiêu mất 15 triệu đồng, 385 triệu đồng còn lại bị mất. Mất tài sản, tôi phải báo công an như bình thường mọi người vẫn làm. Đây không phải tiền tạm ứng cơ quan hay tiền công vụ mà là tiền mồ hôi nước mắt của gia đình tôi, nếu may mắn thì tìm lại được, không thấy cũng phải chịu”, ông Quang nói. Xung quanh thông tin này, nhiều ý kiến cho rằng nếu đúng là ông Quang mang 400 triệu đồng đi công tác, rất dễ để kiểm chứng bằng cách xem lại nhật ký máy soi chiếu an ninh ở các sân bay mà ông này đi qua. Bên cạnh đó, nhiều ý cũng kiến đặt vấn đề vì sao giao dịch một lượng tiền lớn như vậy lại không sử dụng hệ thống ngân hàng vừa an toàn, vừa tiện lợi, mà phải mang tiền mặt từ Hà Nội vào TP.HCM... Liên quan đến thông tin cho rằng khi công an tiến hành khám nghiệm hiện trường đã ghi nhận phiếu gửi tiền ngân hàng ngày hôm trước, tiền USD và một số phong bì chưa mở…, chiều 27.9, đại tá Trương Văn Chấm, Trưởng công an TP.Tân An, không xác nhận các thông tin này vì “Tôi không trực tiếp khám nghiệm hiện trường, không biết, nên không xác nhận”. Còn thượng tá Nguyễn Minh Sáng, người phát ngôn Công an tỉnh Long An, nói: “Vụ này Công an TP.Tân An đang làm. Nhưng tôi chỉ nghe tiếp nhận thông tin báo mất 385 triệu đồng, một laptop hiệu Dell. Các chi tiết khác tôi không nghe báo cáo”. Lê Quân - Hoàng Phương