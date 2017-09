Chiều 27.9, đại tá Trương Văn Chấm, Trưởng công an TP.Tân An (Long An), cho biết các trinh sát hình sự thuộc Công an TP.Tân An vẫn đang tập trung khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ mất trộm gần 400 triệu đồng trong khách sạn T.V 2 (P.2, TP. Tân An).

Theo ghi nhận ban đầu, ngày 20.9, ông Nguyễn Xuân Quang (42 tuổi, Phó cục trưởng Cục Kiểm soát hoạt động bảo vệ môi trường - Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên Môi trường) cùng đoàn công tác đến khách sạn T.V 2 đặt phòng nghỉ, trong đó ông Quang nghỉ riêng 1 phòng.

Đến sáng 26.9, một người trong đoàn khách báo với khách sạn là ông Quang bị mất laptop. Sau đó, ông Quang báo mình bị mất 385 triệu đồng.

Ông Nguyễn Xuân Quang cho biết chính ông là người bị mất trộm số tiền gần 400 triệu đồng tại khách sạn T.V. 2 (TP.Tân An, T.Long An).

Ông Quang cũng cho biết số tiền gần 400 triệu trên là tiền cá nhân. Do có công việc ở trong miền Nam nên ông đã mang theo số tiền lớn trong người.

Theo ông Quang, tối ngày 25.9, sau khi giải quyết công việc xong, đến khoảng 2 giờ (26.9), ông tắt đèn đi ngủ. Đến khi thức dậy (khoảng 5 giờ ngày 26.9) ông phát hiện đã mất chiếc cặp trong đó chứa tài liệu, laptop và gần 400 triệu. Sau đó, ông Quang yêu cầu chủ khách sạn báo tin mất trộm đến Công an TP.Tân An.