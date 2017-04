Trước đó, báo chí phản ánh gia đình ông Nguyễn Hữu Tiến, Bí thư Huyện ủy Kim Thành, Hải Dương và gia đình ông Lê Ngọc Sang, Phó bí thư Huyện ủy Kim Thành có nhiều người là lãnh đạo ở một số cơ quan nhà nước trên địa bàn huyện Kim Thành. tin liên quan Hải Dương lập tổ kiểm tra thông tin 'cả nhà làm quan' ở huyện Kim Thành Sáng 15.4, ông Nguyễn Hồng Sơn, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hải Dương xác nhận tỉnh này đã quyết định thành lập tổ công tác để kiểm tra thông tin ' cả nhà làm quan ' tại huyện Kim Thành.

Cụ thể, em trai ông Tiến là ông Nguyễn Hữu Hưng, hiện đang là Phó chủ tịch UBND huyện, em rể ông Tiến là Nguyễn Hồng Cương, đang là Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy. Con trai ông Cương (cháu ông Tiến) là Nguyễn Đức Trọng hiện đang công tác tại Phòng Thanh tra huyện. Trong khi đó, em ruột ông Sang là ông Lê Văn Vịnh đang giữ chức Phó chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện. Con trai ông Sang làm Trưởng phòng Tài chính, con dâu làm Phó giám đốc BHXH huyện, con gái làm chuyên viên Phòng Nội vụ huyện.

Tương tự, tại huyện An Dương, TP.Hải Phòng, gia đình ông Nguyễn Trường Sơn, Phó chủ tịch UBND huyện cũng có nhiều người thân làm cán bộ huyện và đã được báo chí phản ánh từ năm 2015 nhưng chưa cơ quan nào làm rõ.

Cụ thể, ông Nguyễn Trường Sơn có anh trai là Nguyễn Thế Son, đang là Trưởng phòng Tài chính kế hoạch huyện An Dương; một người em trai ông Sơn là ông Nguyễn Thế Hùng hiện đang là Phó ban tổ chức Huyện ủy; cả ba ông đều là huyện ủy viên, riêng ông Sơn là Ủy viên thường vụ huyện ủy. Người em thứ tư ông Sơn là Nguyễn Thị Thu Hương, hiện đang là Phó trưởng phòng Nội vụ huyện An Dương, con trai ông Sơn là anh Nguyễn Thế Đức, hiện là Phó bí thư Huyện đoàn An Dương, con dâu ông Sơn là chị Phạm Thị Như (vợ anh Nguyễn Thế Đức) hiện là chuyên viên Phòng Tài chính Kế hoạch huyện An Dương. Tổng cộng, gia đình ông Sơn hiện có 6 người đang là cán bộ tại huyện An Dương.

Với hai vụ việc này, Phó thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu Bộ Nội vụ kiểm tra, làm rõ và báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 28.4.

Tùng Lâm