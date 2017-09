Chiều 27.9, Công an H.Thạnh Hóa (Long An) cho biết Cơ quan CSĐT Công an huyện đã làm việc, ghi lời khai của 3 phóng viên (PV) bị một nhóm người tấn công khi đang tác nghiệp bên ngoài khu vực Nhà máy xử lý rác Tâm Sinh Nghĩa (ấp 3, xã Tân Đông, H.Thạnh Hóa).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8 giờ cùng ngày, 3 PV gồm Nguyễn Thị Mận (Báo Long An), Cao Thị Kim Ngân, Phạm Đức Cảnh (Đài phát thanh - truyền hình Long An) đến tìm hiểu, ghi nhận các ý kiến bức xúc của người dân về việc Nhà máy xử lý rác Tâm Sinh Nghĩa xả thải trực tiếp ra kênh 3, đoạn thuộc ấp 3, xã Tân Đông, gây ô nhiễm nghiêm trọng môi trường xung quanh.

Lúc này, xuất hiện 4 người đến hăm dọa và ngăn cản không cho các PV quay phim, chụp hình. Sau đó, 2 trong số 4 người này quật ngã PV quay phim Phạm Đức Cảnh để 2 người còn lại đấm, đá vào mặt, bụng PV này. Các đối tượng còn giật máy quay phim và thẻ nhớ rồi xô PV Cảnh đi và liên tục có lời lẽ hăm dọa.

Sau đó, 3 PV đã đến UBND xã Tân Đông trình báo sự việc. Công an H.Thạnh Hóa triệu tập một số đối tượng hành hung PV và lấy lời khai để làm rõ nguyên nhân vụ việc. Đồng thời công an cũng đang xác minh làm rõ vụ hành hung, đe dọa PV có liên quan đến Nhà máy xử lý rác Tâm Sinh Nghĩa hay không.

Ông Đỗ Văn Khánh, quản lý Nhà máy xử lý rác Tâm Sinh Nghĩa, xác nhận 4 người hành hung PV là công nhân đang thi công hàng rào của nhà máy. Những công nhân này làm việc cho một chủ thầu thi công hàng rào cho nhà máy.

Tối 27.9, ông Phạm Văn Dũng, Chủ tịch Hội Nhà báo Long An cho biết đã báo cáo nhanh đến Chủ tịch UBND tỉnh này nội dung vụ việc 3 PV bị tấn công. Đồng thời, lãnh đạo Hội Nhà báo, Đài phát thanh - truyền hình Long An, Báo Long An đã gặp lãnh đạo UBND xã Tân Đông, Cơ quan điều tra Công an H.Thạnh Hóa để phối hợp làm rõ hành vi vi phạm của những người này. Hội Nhà báo Long An cũng báo cáo Hội Nhà báo VN về sự việc.





Khôi Nguyên