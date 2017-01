Ngày 1.1, Phòng CSĐT tội phạm về môi trường, Công an tỉnh Nghệ An cho biết đang tạm giữ hình sự Nguyễn Bá Thìn (27 tuổi, ngụ tại xã Thanh Phòng, H.Thanh Chương) để điều tra về hành vi buôn bán trái phép pháo nổ

Sáng cùng ngày, trên tuyến QL46 đoạn qua địa phận TT.Nam Đàn, H.Nam Đàn, lực lượng CSGT Công an tỉnh Nghệ An phát hiện xe tải mang biển số Lào, do tài xế Thìn điều khiển vận chuyển trái phép 500 kg pháo nổ các loại.

Tại cơ quan công an, Thìn khai mua số pháo này bên Lào, rồi cất giấu trong một số bộ phận trên xe như lốp xe, thùng xăng... để vận chuyển về Nghệ An tiêu thụ trong dịp tết sắp tới

Phan Ngọc