Theo một số nhân chứng, thời điểm trên họ nghe thấy tiếng động lớn phía trước sân tòa nhà HH. Khi tới kiểm tra, người dân phát hiện một cô gái trẻ mặc váy trắng tử vong do rơi từ tầng cao chung cư xuống.

Công an phường Hoàng Liệt đã có mặt bảo vệ hiện trường, làm rõ vụ việc. Theo một số người dân, nạn nhân khoảng 25 - 30 tuổi, nhiều khả năng bị rơi từ tầng 27 xuống đất.

Đến 13 giờ 30 phút cùng ngày, danh tính cô gái vẫn chưa được làm rõ, người thân vẫn chưa xuất hiện, thi thể vẫn nằm tại sân khu HH Linh Đàm. Một số cư dân sống trong tòa chung cư này cố gắng nhận diện nạn nhân nhưng đều không quen biết.

Ông Nguyễn Văn Thái, Trưởng Công an phường Hoàng Liệt (quận Hoàng Mai) cho biết, đơn vị đang phối hợp với công an quận để làm rõ danh tính nạn nhân, xác định nguyên nhân vụ việc. Cơ quan công an đang đề nghị Ban quản lý tòa nhà rà soát các căn hộ để xác định danh tính nạn nhân.