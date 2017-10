Kêu gọi người bắt giữ 38 cán bộ huyện, chiến sĩ công an ở thôn Hoành ra đầu thú

Theo ông Chung, bước đầu các ban quản lý hình thành trên cơ sở sáp nhập tất cả các ban quản lý dự án của các sở, đến giai đoạn 2, TP xây dựng xong đề án vị trí việc làm cho tất cả các ban này. Sắp sang giai đoạn 3, sắp xếp theo đề án vị trí việc làm thì chắc chắn sẽ giảm nhân sự tại các ban. Ông Chung cũng cho biết TP đang rà soát khoảng 400 dự án mà các ban đang tiếp nhận. Nếu dự án nào không nằm trong chương trình đầu tư công, Hà Nội sẽ yêu cầu dừng lại.

Cũng tại hội nghị, liên quan đến vụ việc xảy ra tại xã Đồng Tâm (H.Mỹ Đức), Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Trần Quang Cảnh cho biết đến nay đã xử lý 14 cán bộ, đảng viên vi phạm pháp luật ở giai đoạn trước là bán đất và làm trái thẩm quyền của H.Mỹ Đức và xã Đồng Tâm. Hiện đang xử lý các cán bộ của xã Đồng Tâm và Ban Chấp hành Đảng bộ khóa 5 vì có những lúc bỏ vị trí lãnh đạo, vi phạm tập trung dân chủ, mất đoàn kết nội bộ. Sau đó sẽ đề nghị Thường trực Thành ủy kiểm điểm với Thường vụ Huyện ủy Mỹ Đức trong công tác lãnh đạo, xử lý nghiêm những đảng viên vi phạm, định biến đất quốc phòng thành đất nông nghiệp. Trong thời gian qua, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội đã xử lý, kỷ luật gần 60 cán bộ vi phạm về quản lý trật tự xây dựng đất đai trên địa bàn TP.

Liên quan tới vụ đập phá 5 xe (gồm 1 xe chở quân, 3 xe Innova, 1 xe cứu thương), giữ trái phép 38 cán bộ H.Mỹ Đức và cán bộ, chiến sĩ Công an TP.Hà Nội tại Nhà văn hóa thôn Hoành xã Đồng Tâm, H.Mỹ Đức (Thanh Niên đã đưa tin), ngày 13.10, Cơ quan CSĐT Công an TP.Hà Nội đã có thư kêu gọi tự thú và đầu thú. Thư kêu gọi nêu rõ: Cơ quan CSĐT Công an và Viện KSND TP.Hà Nội đề nghị các cá nhân đã tham gia vào việc hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản, bắt, giam hoặc giữ người trái pháp luật trên địa bàn thôn Hoành từ ngày 15 - 22.4.2017 (đã khởi tố vụ án) không bỏ lỡ cơ hội để được hưởng lượng khoan hồng của pháp luật, hãy nhanh chóng đến Cơ quan CSĐT Công an TP.Hà Nội, Viện KSND TP.Hà Nội, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45 - Công an TP.Hà Nội), hoặc chính quyền, cơ quan công an nơi gần nhất để tự thú, đầu thú, khai báo, góp phần khắc phục hậu quả đã gây ra.

Cơ quan điều tra và Viện KSND TP.Hà Nội sẽ không bắt, giam giữ người tự thú, đầu thú và bảo đảm tốt nhất quyền, lợi ích hợp pháp của người tự thú, đầu thú theo quy định. Người che giấu, cản trở người có hành vi vi phạm pháp luật tự thú, đầu thú sẽ bị xử lý nghiêm khắc theo quy định của pháp luật.





Mai Hà - Hà An