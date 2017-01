Ngày 2.1, Công an xã Hòa Bình, H.Chợ Mới (An Giang) xác nhận, trong sáng cùng ngày, người dân và chính quyền địa phương đã vớt được thi thể học sinh Huỳnh Tấn Thạnh (13 tuổi, ngụ ấp An Bình) nằm trong hố nước sâu khoảng 1 m trong khu vực thi công tỉnh lộ 944, đoạn đi qua xã Hòa Bình.

Trước đó, ngày 1.1, người dân cũng đã vớt được thi thể học sinh Trương Hữu Vinh (12 tuổi, cùng ngụ ấp An Bình) cũng tử vong trong hố nước trên.

Theo lời người nhà các cháu, cả hai đều là học sinh lớp 7, ngày 1.1, cả hai được nghỉ học nên rủ nhau đi chơi và xảy ra tai nạn đau lòng trên.

Được biết, hố nước sâu trên dùng để bơm cát cho 1 công trình do Công ty TNHH MTV Phà An Giang làm chủ đầu tư. Gần đây, công trình này đào hố để bơm cát nhưng ghi nhận tại hiện trường, đơn vị thi công không cử người bảo vệ hay treo biển cảnh báo nguy hiểm…

Hiện cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ vụ tai nạn thương tâm nói trên.