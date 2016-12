Ngày 21.12, tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Hân (51 tuổi, ngụ P.Lam Sơn, TP.Thanh Hóa) và Lê Thị Ngọc Tú (25 tuổi, ngụ xã Đông Anh, H.Đông Sơn, Thanh Hóa) để điều tra về tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Liên quan đến vụ án, cơ quan công an đã cho Chu Thị Thúy Hà (vợ Hân) tại ngoại tại địa phương và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Theo tài liệu điều tra, Tú là nhân viên điều dưỡng hợp đồng của một bệnh viện đa khoa đóng tại TP.Thanh Hóa, được giao nhiệm vụ tiếp nhận, đăng ký mua thẻ BHYT tự nguyện cho người dân khám chữa bệnh tại bệnh viện. Tuy nhiên, khi có người nộp tiền và hồ sơ mua thẻ, Tú không chuyển lên cơ quan bảo hiểm mà câu kết với vợ chồng Hân làm giả thẻ BHYT tự nguyện, rồi đưa trả cho người dân để chiếm đoạt tiền. Từ tháng 4 - 7.2016, nhóm này đã làm giả hàng trăm thẻ BHYT cho người dân TP.Thanh Hóa, H.Đông Sơn và H.Thiệu Hóa (Thanh Hóa).



Minh Hải