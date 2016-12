Khoảng 0 giờ 5 phút cùng ngày, Đội tuần tra dẫn đoàn thuộc Phòng CSGT đường bộ (PC67) Công an TP.Cần Thơ trong lúc tuần tra trên đường Võ Văn Kiệt (P.An Hòa, Q.Ninh Kiều) phát hiện Nghĩa và Hùng điều khiển xe máy BS 65P5-2281 có dấu hiệu vi phạm. Tổ công tác yêu cầu dừng xe kiểm tra và đo nồng độ cồn nhưng cả hai không xuất trình giấy tờ, không đồng ý đo nồng độ cồn, dùng nhiều lời lẽ thô tục, lăng mạ lực lượng làm nhiệm vụ và giật thẻ tuần tra kiểm soát của cán bộ đang làm nhiệm vụ. Lực lượng CSGT phải nhờ sự hỗ trợ của lực lượng chức năng mới khống chế được Nghĩa và Dũng đưa về trụ sở công an. Tại đây, hai người này tiếp tục có những lời nói xúc phạm lực lượng công an.

Mai Trâm