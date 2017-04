Ngày 21.4, tổ công tác của UBND P.Long Bình Tân (gồm 6 người) đến kiểm tra thông tin về việc hộ bà Lệ xây dựng lấn chiếm đất của người khác. Tại đây bà Lệ mở cửa cho tổ công tác vào nhà kiểm tra nhưng sau đó thì đóng cửa lại, không cho ai ra ngoài.

Nhận được tin báo, lãnh đạo UBND P.Long Bình Tân và Công an TP.Biên Hòa xuống hiện trường giải thích và yêu cầu thả người nhưng bà Lệ không hợp tác, đồng thời còn dọa sẽ cho nổ bình gas.

Sau khoảng 2 giờ thuyết phục bất thành, lực lượng chức năng đã khống chế bà Lệ cùng Phong và Long để giải thoát cho tổ công tác bị nhốt trong nhà. Một lãnh đạo UBND P.Long Bình Tân cho biết do tổ công tác chưa kịp kiểm tra thì đã bị bà Lệ nhốt lại, nên chưa xác minh được hộ dân này có xây dựng lấn chiếm hay không.



* Cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an TP.Biên Hòa đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Mạnh Thống (25 tuổi, quê Hà Tĩnh) để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ. Thống là tài xế trong vụ làm thiếu tá Lê Quang Minh (41 tuổi, thuộc Phòng CSGT đường bộ - đường sắt - PC67 Công an tỉnh Đồng Nai) tử vong khi làm nhiệm vụ tại trạm thu phí cầu Đồng Nai vào ngày 15.4 (Thanh Niên đã thông tin).

Lê Lâm