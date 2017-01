Chiều 5.1, trên vùng biển Quảng Ninh tổ tuần tra kiểm soát của Vùng Cảnh sát biển 1 phát hiện tàu đẩy số hiệu QN-7878 thuộc quyền quản lý của Công ty TNHH vận tải và thương mại Bình An (đóng tại P.Yết Kiêu, TP.Hạ Long, Quảng Ninh) do anh Vũ Duy An (36 tuổi, ngụ P.Ngọc Châu, TP.Hải Dương, Hải Dương) làm thuyền trưởng, đang đẩy 4 sà lan, chở tổng cộng gần 3.000 tấn than cám