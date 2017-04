Sáng 25.4, Công an Q.Phú Nhuận cho biết đang tạm giữ hình sự 3 nghi can gồm: Huỳnh Ngọc Sang (thường gọi là Sang mập, 31 tuổi, ngụ Q.Gò Vấp), Nguyễn Thanh Sang (tức Sang con, 33 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh) và Nguyễn Đăng Khoa (26 tuổi, ngụ Q.Thủ Đức) để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ, cố ý gây thương tích và hủy hoại tài sản.



Như Thanh Niên đã đưa tin, chiều tối 6.3, do có mâu thuẫn từ trước, một nhóm thanh niên mang hung khí đến đập phá quán S.N. (đường Phan Xích Long, P.2, Q.Phú Nhuận).

Lúc này, lực lượng Công an P.2, Q.Phú Nhuận và dân phòng phát hiện nên đến quán S.N để giải quyết, can ngăn thì bị nhóm thanh niên này cầm mã tấu quay sang chém khiến trung úy công an P.M.N (26 tuổi) bị gãy hai khuỷu xương tay trái và anh Đ.H.T.Đ (dân phòng) bị thương ở mặt. Sau khi gây án, nhóm này nhanh chóng lên xe tẩu thoát.