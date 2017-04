Tối 16.4, Công an TP.Biên Hòa (Đồng Nai) cho biết tài xế lái xe tải cán chết thiếu tá CSGT Lê Quang Minh (cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt (PC67), Công an tỉnh Đồng Nai) đã ra đầu thú. Công an TP.Biên Hòa đang tạm giữ người này để phục vụ điều tra.

tin liên quan Thiếu tá CSGT bị xe tải cán tử vong: Công an Biên Hòa báo cáo nhanh Thiếu tá CSGT bám vào gương chiếu hậu bên trái của xe tải để yêu cầu tài xế dừng xe thì bất ngờ trượt ngã, bị bánh sau của xe tải cán lên người, tử vong tại chỗ.

Theo thông tin ban đầu, sau khi xác định được danh tính và nơi ở, chiều 16.4, Công an P.Long Bình Tân và Công an TP.Biên Hòa đã làm việc với người thân của tài xế, vận động người này ra trình diện. Theo một cán bộ Công an P.Long Bình Tân, qua nhiều giờ kiên trì vận động, thuyết phục đến khoảng 16 giờ 30 cùng ngày, tài xế Trần Mạnh Thông (25 tuổi, ngụ Hà Tĩnh, tạm trú tại P.Long Bình Tân, TP.Biên Hòa) đã đến trụ sở Công an P.Long Bình Tân đầu thú.