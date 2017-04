Theo báo cáo nhanh của UBND H.Đông Hải, đến cuối ngày 7.4, các cơ quan chức năng xác định lúc tàu cá BL-93322 TS bị chìm trên tàu có 41 người, trong đó có 38 người được cứu sống, 2 người tử vong và một người mất tích là Lưu Thị Mỹ Duyên (19 tuổi, ngụ ấp 1, TT.Gành Hào).



Ông Túy cho biết, sáng cùng ngày, huyện đã huy động trên 30 phương tiện cùng hàng trăm người dân tham gia tìm kiếm người mất tích trên sông Gành Hào và vùng biển xung quanh cửa biển Gành Hào. Ngoài ra, chính quyền địa phương đã thông báo, kêu gọi tàu thuyền đang hoạt động gần cửa biển Gành Hào và các chủ hàng đáy dọc tuyến sông Gành Hào tích cực tham gia tìm kiếm.

Về nguyên nhân vụ tai nạn, đại tá Trần Hoàng Nhủ, Trưởng công an H.Đông Hải, cho biết công an huyện đang phối hợp công an tỉnh khẩn trương điều tra, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tàu cá bị chìm để làm rõ. Hiện đang lấy lời khai tài công Doãn Thanh Nam cùng các nhân chứng, sớm làm rõ nguyên nhân tàu chìm để có hướng xử lý tiếp theo.

Trả lời báo chí, đại tá Ngô Thành Thật, Phó giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu, cho biết cơ quan công an đang củng cố hồ sơ, tạm giữ tài công và sẽ khởi tố vụ án vi phạm an toàn giao thông đường thủy

Chiều cùng ngày, bác sĩ Nguyễn Hoàng Huân, Giám đốc Bệnh viện đa khoa H.Đông Hải, cho biết hiện còn 12 người bị thương điều trị tại bệnh viện, dự kiến sẽ xuất viện trong 2 - 3 ngày tới.



Trần Thanh Phong