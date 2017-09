Quyết định thanh tra được Thanh tra Chính phủ công bố tại Bộ Y tế sáng nay, 26.9. Theo đó, Thanh tra Chính phủ sẽ thanh tra việc cấp phép nhập khẩu thuốc và cấp giấy đăng ký lưu hành thuốc đối với 7 loại thuốc do Công ty Helix Pharmaceuticals Inc, Canada sản xuất và việc trúng các gói thầu cung cấp thuốc cho các bệnh viện của Công ty cổ phần VN Pharma.

Thời hạn thanh tra là 60 ngày làm việc thực tế, kể từ ngày công bố (26.9). Theo quyết định này, ông Vũ Hồng Khánh, Thanh tra viên cao cấp, Phó vụ trưởng vụ III, Thanh tra Chính phủ, làm trưởng đoàn.

Đoàn thanh tra có nhiệm vụ tiến hành thanh tra theo nội dung quy định và kế hoạch đã được Tổng Thanh tra Chính phủ phê duyệt. Vụ Giám sát, thẩm định và xử lý sau thanh tra giúp Tổng Thanh tra Chính phủ giám sát hoạt động đoàn thanh tra.

Ngoài thuốc H – Capital bị phát hiện làm giả hồ sơ, còn có 7 loại thuốc khác đều của VN Pharma cũng bị Cục Quản lý dược rút khỏi danh sách lưu hành tại Việt Nam từ 9.2014. 7 loại thuốc này cũng đều do Công ty Helix Pharmaceuticals Inc (Canada) sản xuất và năm 2014 cũng từng bị rút đăng ký vì cung cấp hồ sơ dữ liệu thông tin của thuốc không đúng với thực tế sản phẩm. Đáng nói trong vụ án nhập lậu thuốc chữa ung thư H-Capita 500 mg Caplet, cơ quan điều tra đã xác định ở địa chỉ 392 Wilson Ave, Toronto, Ontario Canada M3H1S9, Canada mà VN Pharma khai trong hồ sở gửi Cục Quản lý dược là trụ sở của công ty sản xuất thuốc H-Capita, không hề có Công ty Helix Pharmaceuticals Inc.

Trên hồ sơ, cả 7 loại thuốc trên đều do công ty Helix Pharmaceuticals Inc . sản xuất. Cụ thể, 7 loại thuốc gồm: H2K Cirprofloxacin 200 (hoạt chất Ciprofloxacin 200 mg/100 ml); H2K Cirprofloxacin 400 (hoạt chất Cirprofloxacin 400 mg/200 ml); H2K Levofloxacin 250 (hoạt chất 250 mg/100 ml); H2K Levofloxacin 500 (Levofloxacin 500 mg/100 ml); H2K Levofloxacin 75 (hoạt chất Levofloxacin 750 mg/100 ml); H-Cipox 200 (hoạt chất Cirprofloxacin 200 mg/100 ml) và H-Levo 500 (hoạt chất Levofloxacin 500 mg/100 ml).

Các loại thuốc này đều ở dạng bào chế dung dịch tiêm truyền tĩnh mạch, có số đăng ký lần lượt là VN-17877-14 đến VN-17883-14, do Công ty dược phẩm Helix Pharmaceuticals (Canada) sản xuất và được Công ty CP VN Pharma đăng ký nhập khẩu.



Trong số 7 thuốc trên, có thuốc H2K Ciprofloxacin và H2K Levofloxacin dạng dung dịch tiêm truyền tĩnh mạch với các hàm lượng khác nhau. Với những gì thể hiện trên hồ sơ kết quả trúng thầu của riêng năm 2013, thì chỉ một loại thuốc H2K Levofloxacin do Canada sản xuất đã trúng thầu ở nhiều bệnh viện, trong đó, có 2 bệnh viện tuyến trung ương mua với số lượng hơn một tỷ đồng mỗi bệnh viện, chưa kể các Sở Y tế và các bệnh viện địa phương khác.

Theo các chuyên gia, H2K Ciprofloxacin và H2K Levofloxacin là hai loại thuốc kháng sinh tổng hợp. Trong đó, H2K Ciprofloxacin được điều trị cho các bệnh nhiễm khuẩn nặng mà các thuốc kháng sinh thông thường không tác dụng, như: viêm đường tiết niệu, viêm tuyến tiền liệt, viêm xương… Còn H2K Levofloxacin được sử dụng trong điều trị cho các bệnh nhân viêm xoang cấp, viêm phế quản mãn, viêm phổi cộng đồng, viêm tuyến tiền liệt, nhiễm khuẩn đường tiết niệu, nhiễm khuẩn da, bệnh than…

Thanh tra toàn bộ việc đấu thầu của VN Pharma

Về nội dung thanh tra toàn bộ gói thầu của VN Pharma, tại vụ án buôn lậu thuốc chữa bệnh, làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức tại công ty này, ngày 22.9, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân cấp cao tại TP.HCM đã ký quyết định kháng nghị vụ án này.

Theo đó, Viện Kiểm sát nhân dân cấp cao tại TP.HCM có kháng nghị đề nghị Toà án nhân dân cấp cao tại TP.HCM xử phúc thẩm theo hướng hủy bản án sơ thẩm vì lý do vụ án chưa được điều tra một cách toàn diện, có dấu hiệu bỏ lọt người, lọt tội…

Theo kháng nghị, kết quả giám định của Bộ Y tế có mâu thuẫn, không phù hợp với quy định pháp luật và thực tế khách quan của vụ án. Chẳng hạn, kết luận giám định nói thuốc không dùng được cho người nhưng các đối tượng này lại nhập về để chữa bệnh cho người, lẽ ra phải kết luận là thuốc giả nhưng lại kết luận là thuốc kém chất lượng. Bên cạnh đó, trong hội đồng giám định lại có thành viên của Cục Quản lý dược, như vậy khó đảm bảo tính khách quan của vụ án.

Cũng trong kháng nghị về vụ án trên, Viện Kiểm sát nhân dân cấp cao nhận định bản án sơ thẩm của Toà án nhân dân TP.HCM xử phạt nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc VN Pharma Nguyễn Minh Hùng và các đồng phạm về tội buôn lậu, làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức là chưa đầy đủ, toàn diện và chưa phản ánh đúng bản chất của vụ án.

Vụ án có dấu hiệu bỏ lọt hành vi phạm tội và người phạm tội, từ đó dẫn đến hình phạt đã tuyên đối với các bị cáo là quá nhẹ, không tương xứng với tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội đã thực hiện, gây dư luận bất bình trong thời gian vừa qua.

Viện Kiểm sát nhân dân cấp cao cho rằng đối với số tiền chi hoa hồng cũng cần phải làm rõ, bởi giá trị lô thuốc nhập về chỉ hơn 5 tỉ đồng mà chi hoa hồng tới 7,5 tỉ đồng thì liệu có phù hợp hay không, số tiền 7,5 tỉ đồng có phải chi cho những lô thuốc khác…

Trước đó, ngày 25.8, Toà án nhân dân TP.HCM đã tuyên án bị cáo Nguyễn Minh Hùng, nguyên Tổng giám đốc của VN Pharma và Võ Mạnh Cường, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Hàng hải quốc tế H&C cùng mức án 12 năm tù về tội buôn lậu… Cùng tội này, Nguyễn Trí Nhật, nguyên Phó tổng giám đốc VN Pharma, bị phạt 5 năm tù và Ngô Anh Quốc, nguyên Phó tổng giám đốc VN Pharma, 4 năm tù…

Ngày 7.9, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu Thanh tra Chính phủ tiến hành thanh tra việc cấp phép nhập khẩu thuốc và cấp giấy đăng ký lưu hành thuốc đối với bảy loại thuốc do Công ty Helix Pharmaceuticals Inc (Canada) sản xuất. Đồng thời, thanh tra cả việc trúng các gói thầu cung cấp thuốc cho các bệnh viện của Công ty CP VN Pharma trước khi xảy ra vụ án. Kết quả phải báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 31.12 tới.

Liên Châu - Anh Vũ