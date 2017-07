Tối qua 4.7, thượng tá Nguyễn Văn Hùng, Đồn trưởng Đồn biên phòng cửa khẩu Chân Mây (Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Thừa Thiên - Huế), cho biết lực lượng biên phòng cửa khẩu Chân Mây phối hợp các lực lượng chức năng địa phương đã phát hiện, lập biên bản thu giữ một băng rôn chào đón một đoàn khách Trung Quốc đến du lịch tại Việt Nam qua cảng Chân Mây có dòng chữ "đến với Đại Nam Hải”.

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Huỳnh Văn Toàn, Tổng giám đốc Công ty CP cảng Chân Mây (xã Lộc Vĩnh, H.Phú Lộc, Thừa Thiên - Huế), cho biết thêm khoảng 7 giờ ngày 4.7, tàu du lịch Voyager of the seas mang quốc tịch Bahamas chở theo 3.577 khách và 1.152 thủy thủ cập cảng Chân Mây do đơn vị lữ hành là Saigontourist tổ chức.

Khi tàu cập cảng, có một nhóm người đến đón khách nhưng bất ngờ giăng băng rôn song ngữ Trung - Việt nội dung “Công ty Yandi Việt Nam chào mừng gia đình Yandi đến với Đại Nam Hải”.

Nhân viên của cảng đã yêu cầu những người đón đoàn hạ băng rôn xuống và tạm giữ, sau đó công ty báo với cơ quan chức trách để phối hợp xử lý. Ông Toàn cho biết tàu du lịch trên đã rời cảng Chân Mây vào tối cùng ngày.

Theo thượng tá Hùng, làm việc với các cơ quan chức năng, những người trưng băng rôn giải thích Yandi là một doanh nghiệp ở Trung Quốc, có chi nhánh tại Việt Nam. Đoàn khách đến tham quan Việt Nam là những người của công ty này ở Trung Quốc, do vậy chi nhánh ở Việt Nam đã làm băng rôn để chào đón.

Bùi Ngọc Long - Đình Toàn