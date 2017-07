Ngày 14.7, tin từ Công an tỉnh Cà Mau, Ban giám đốc Công an tỉnh này đang chỉ đạo các phòng nghiệp vụ phối hợp Công an H.Cái Nước điều tra làm rõ vụ tai nạn giao thông khiến 1 thượng úy công an tử vong.

Theo thông tin ban đầu, trưa 13.7, Phan Vũ Đệ (30 tuổi, ngụ H.Phước Long, Bạc Liêu) điều khiển xe ô tô tải mang BS 69C - 004.87 chạy từ hướng TP.Cà Mau đi về H.Cái Nước.

Khi đến ấp Sở Tại, xã Thạnh Phú, H.Cái Nước, ô tô tải xảy ra va chạm với xe máy mang BS 69N1 - 043.46 do thượng úy Nguyễn Hoàng Đĩnh (29 tuổi), cán bộ Công an H.Trần Văn Thời, điều khiển lưu thông cùng chiều.

Cú va chạm khiến thượng úy Nguyễn Hoàng Đĩnh tử vong tại chỗ

Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Gia Bách