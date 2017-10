Theo Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng chống thiên tai, do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, trong những ngày qua, các tỉnh ở bắc Trung bộ và Hòa Bình đã có mưa to đến rất to, từ 200 - 300 mm, gây lũ lớn trên các hệ thống sông Cả, sông Mã, sông Hoàng Long… tại các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và Hòa Bình; đồng thời đã xảy ra các sự cố tới hồ chứa thủy lợi nhỏ.

Đáng lo ngại, từ tối qua (10.10) đến trưa nay (11.10), do lưu lượng nước về hồ tăng đột biến ở mức cao 14.720 m3/s và đang tiếp tục tăng (vượt mức cho phép 117,3 m), Công ty Thủy điện Hòa Bình đã phải mở liên tiếp 8 cửa xả đáy và có thể tiếp tục mở thêm. Mực nước hạ lưu trên hệ thống sông Hồng và sông Thái Bình cũng đang tiếp tục lên nhanh.



Sáng nay (11.10), Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng chống thiên tai có công điện khẩn gửi Công ty Thủy điện Sơn La yêu cầu dừng tất cả các tổ máy phát điện, không xả nước về hạ du, đồng thời tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến lưu lượng nước đến hồ, mực nước thượng, hạ lưu đập, kịp thời báo cáo về Ban Chỉ đạo và các cơ quan để có quyết định điều chỉnh trong thời gian tới, phù hợp với tình hình thực tế.

Cũng trong sáng nay, đoàn công tác của Ban chỉ đạo T.Ư về phòng chống thiên tai và Tổng cục Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) do Tổng cục trưởng Trần Quang Hoài dẫn đầu, đã có có mặt tại Hòa Bình để chỉ đạo công tác phòng chống thiên tai. Theo thông tin từ một số người dân ở huyện Lương Sơn (Hòa Bình), người dân đã bắt đầu sơ tán từ sáng nay.

Để chủ động ứng phó, hạn chế thiệt hại do xả lũ hồ chứa gây ra, trong trưa nay (11.10), Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng chống thiên tai và Ủy ban quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đề nghị Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành: Hòa Bình, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hà Nội, Hưng Yên, Hà Nam, Nam Định, Thái Bình, Bắc Ninh, Hải Dương, Hải Phòng và các bộ ngành liên quan bằng mọi biện pháp phải thông báo kịp thời đến các cấp chính quyền, người dân, các tổ chức có hoạt động trên sông, ven sông; cơ sở nuôi trồng thủy sản trên sông, phương tiện vận tải thủy; các bến đò ngang; các hoạt động sản xuất kinh doanh, khai thác cát sỏi... biết thông tin xả lũ hồ thủy điện để chủ động các biện pháp phòng tránh, đảm bảo an toàn về người, tài sản.

Các đơn vị trên cũng phải rà soát phương án phòng chống lũ đảm bảo an toàn cho hạ du, đặc biệt là hệ thống đê điều, các khu tập trung dân cư ở bãi sông để sẵn sàng triển khai ứng phó; tổ chức tuần tra, canh gác, đặc biệt tại các vị trí xung yếu hoặc đã bị sự cố trong các đợt mưa lớn và xả lũ thủy điện vừa qua, để đảm bảo an toàn đê điều...

Thu Hằng