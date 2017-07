Nội dung như sau: Ngày 8.7, Công an H.Tánh Linh cho biết đang tạm giữ 2 đối tượng: N.T.T.H (SN 1998) và N.T.T.H (SN 1997, cùng ngụ H.Tánh Linh) để điều tra hành vi “hiếp dâm”. Nạn nhân là anh P.M.V (SN 1992, ngụ H.Tánh Linh). Theo status, H. và V. có quen biết từ trước. Ngày 2.7, H. và V. đi chơi và hẹn gặp nhau tại một quán nước ở xã Đồng Kho, H.Tánh Linh. Chiều cùng ngày, H. rủ thêm T.H tới chơi. Tiếp đó, cả 3 đi nhậu tới rạng sáng 8.7. Lúc này, V. say nên được H. và T.H. đưa đến một nhà nghỉ gần đó để ngủ qua đêm. Tại đây, cả 2 nữ sinh đã khống chế, hiếp dâm V. tới chết...



Ngày 10.7, đại tá Nguyễn Văn Loan, Trưởng công an H.Tánh Linh (Bình Thuận), cho biết thông tin “Công an H.Tánh Linh mời 2 nữ sinh hiếp dâm một nam thanh niên dẫn đến tử vong, đến làm việc” lan truyền trên mạng xã hội những ngày qua là tin thất thiệt, không hề xảy ra ở H.Tánh Linh. “Chúng tôi đã chỉ đạo lực lượng an ninh vào cuộc điều tra xem ai là người tung tin này. Cách đây hơn 1 tháng, cũng có tin đồn thất thiệt về một cô gái treo cổ trong rừng Tánh Linh. Rất có thể ai đó cố tình tung tin không đúng sự thật để gây mất an ninh trật tự. Chúng tôi phải điều tra cho ra và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật”, đại tá Loan nói.

Theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, hình của 2 cô gái được nêu trong tin đồn là em H.T.P.N (ngụ TP.Biên Hòa, Đồng Nai) và N.T.T.H (ngụ H.Tánh Linh, Bình Thuận), đều bị kẻ xấu lấy trên Facebook cá nhân của 2 em.

Lê Lâm - Quế Hà