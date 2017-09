Mở rộng điều tra vụ án cố ý làm trái và tham ô tài sản tại Tổng công ty cổ phần xây lắp dầu khí VN (PVC), Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an ngày 29.9 đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh khám xét đối với ông Nguyễn Anh Minh (40 tuổi), Tổng giám đốc PVC; ông Bùi Mạnh Hiển (41 tuổi), Chánh văn phòng PVC và ông Nguyễn Đức Hưng (34 tuổi), nguyên Trưởng phòng Tài chính - Kế toán Ban điều hành dự án Vũng Áng - Quảng Trạch thuộc PVC. Cả 3 người này cùng bị khởi tố về hành vi tham ô tài sản. Cơ quan An ninh điều tra áp dụng biện pháp bắt tạm giam đối với các bị can Hiển và Hưng, riêng Minh áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú.



Sai phạm của 3 bị can trên liên quan quá trình thực hiện dự án Nhiệt điện Vũng Áng 1 (TX.Kỳ Anh, Hà Tĩnh) do PVC làm nhà thầu. Đầu năm 2017, Cơ quan điều tra Bộ Công an đã khởi tố hàng loạt bị can là cán bộ trong BQL dự án Nhiệt điện Vũng Áng 1. Qua kiểm toán tại dự án này, Kiểm toán Nhà nước phát hiện PVN (chủ đầu tư dự án) đã sử dụng vốn của dự án sai mục đích, không đúng đối tượng: dùng vốn dự án Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 1 thanh toán cho dự án sân phân phối 500 KV 73,2 tỉ đồng hoặc sử dụng vốn chưa phù hợp với điều khoản hợp đồng (dùng vốn dự án để mua than, dầu cho hoạt động chạy thử và phát điện thương mại 1.116,9 tỉ đồng).

Trước đó, kết luận của cơ quan chức năng xác định, trong giai đoạn 2011 - 2013, PVC đã để xảy ra sai phạm dẫn đến thua lỗ hơn 3.300 tỉ đồng. Đến nay, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố hàng chục bị can là cán bộ chủ chốt của Tập đoàn dầu khí VN và PVC, trong đó có Trịnh Xuân Thanh, nguyên Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc PVC và Vũ Đức Thuận, Tổng giám đốc PVC.

Còn ông Minh thì được bổ nhiệm giữ chức Phó tổng giám đốc PVC vào đầu năm 2011. Đến tháng 4.2015, ông Minh được bổ nhiệm giữ chức Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc PVC.

