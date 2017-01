Ngày 11.1, ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia đã trực tiếp chỉ đạo các đơn vị chức năng, phải tăng cường lực lượng tuần tra, kiểm soát các hoạt động của “ xe dù, bến cóc ” và tình trạng đón trả khách sai quy định, gây mất trật tự an toàn giao thông ở các tuyến đường. Đồng thời, ông Hùng còn đề nghị các cơ quan ban ngành chức năng, cần xử lý nghiêm vi phạm của các đơn vị vận tải, nhằm đảm bảo an toàn trật tự giao thông trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017 sắp đến.

Ông Nguyễn Ngọc Thừa, Tổng Giám đốc Bến xe Miền Đông nhấn mạnh, đơn vị bến xe sẽ phối hợp lực lượng công an địa phương, thanh tra giao thông để xử lý tình trạng “xe dù”, “bến cóc”. Theo ông Thừa, xe không vào bến hoạt động do khi “chạy dù” thì giá vé tự thỏa thuận thường sẽ cao hơn so với giá vé tại bến rất nhiều và không bị ràng buộc như khi hoạt động tại bến.

Trao đổi với Thanh Niên, ông Trần Văn Phương, Phó giám đốc Bến xe Miền Tây cho biết: “Vì lực lượng kiểm tra, rà soát của đơn vị giới hạn, nên khó tránh khỏi việc một số tuyến ở bến hoạt động luồn lách, dừng, đón, trả khách sai quy định dẫn đến đội quân xe ôm, taxi luôn vây quanh chèo kéo mỗi lần các xe dừng trả khách, gây nên cảnh tượng bát nháo, ùn ứ giao thông vào giờ cao điểm".

"Tuy nhiên, đơn vị sẽ tăng cường kiểm soát chặt chẽ hơn các xe trong bến và từng tuyến xe xuất bến. Đồng thời, sẽ phối hợp với lực lượng chức năng để xử lý tình trạng xe dù, bến cóc, xe trá hình, trật tự giao thông xung quanh khu vực bến xe”, ông Phương cho biết thêm.

Đại diện Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC67), Công an TP.HCM cũng cho biết, vì nhu cầu đi lại của người dân sẽ tăng cao vào thời điểm Tết Nguyên đán Đinh Dậu và các lễ hội đầu xuân, do đó, Phòng PC67 và Công an quận, huyện sẽ đẩy mạnh công tác phối hợp với lực lượng Thanh tra giao thông, tăng cường tuần tra, kiểm tra hoạt động “xe dù”, “bến cóc” trên địa bàn TP. Từ đó, tạo được sự đồng bộ, nâng cao hiệu quả công tác, đảm bảo xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm, không để tiếp tục tái diễn. Đồng thời, thiết lập lại trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội trên các tuyến đường trọng điểm trên địa bàn.



Nguyễn Tiến