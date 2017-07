Chiều 1.7, Ban tổ chức (BTC) vòng loại Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn 2017 (Q.Đồ Sơn, TP.Hải Phòng) đã có thông tin về tai nạn nghiêm trọng xảy ra trong kháp (trận) đấu thứ 14 của vòng loại. Khoảng 11 giờ 30 ngày 1.7, khi trâu số 18 tấn công trâu 23 và chủ trâu đối phương nhưng không thành thì bất ngờ bỏ chạy rồi quay lại húc nhiều lần, dùng sừng hất bổng chủ là ông Đinh Xuân Hướng (ngụ P.Vạn Hương, Q.Đồ Sơn). BTC đã đưa ông Hướng đi cấp cứu tại Bệnh viện Hải Quân, sau đó đưa sang Bệnh viện Hữu nghị Việt - Tiệp trong tình trạng nguy kịch với nhiều chấn thương, tràn dịch phổi. Đến tối cùng ngày, ông Hướng được gia đình đưa từ bệnh viện về nhà và đã qua đời. Sau đó, cơ quan chức năng đã tiến hành khám nghiệm tử thi ông Hướng.

Trả lời Thanh Niên chiều 1.7, ông Đinh Duy Sinh, Bí thư Quận ủy Đồ Sơn, cho biết: “Lịch sử lễ hội chưa bao giờ có việc trâu húc chủ như hôm nay. Đó là một sự cố không thể lường trước.

Con trâu đã bỏ chạy nhưng lại bất ngờ quay đầu tấn công ông Hướng, khiến ông không kịp trở tay”. Q.Đồ Sơn đã hỗ trợ gia đình ông Hướng 10 triệu đồng.

Phải đảm bảo an toàn khi diễn ra lễ hội

Đây là lần đầu tiên trâu chọi Đồ Sơn gây tai nạn cho chủ, nhưng không phải là lần đầu tiên gây thương tích cho người. Tại vòng loại Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn 2007 tổ chức ngày 21.7.2007, trâu chọi số 20 đã húc tung trọng tài Lê Bá Đường, khi đó 73 tuổi. Trước đó, tại mùa hội năm 2006, 2 con trâu đã phá vỡ hàng rào sắt cạnh cửa bắc của Sân vận động Đồ Sơn và lao thẳng vào khu vực khán giả, làm trọng thương ông Vũ Đức Tùy, một người dân ở P.Ngọc Hải, Q.Đồ Sơn. Ghi nhận của Thanh Niên tại nhiều mùa giải cho thấy việc trâu phá hàng rào sắt và lao vào khu vực khán giả, thậm chí làm náo loạn cả khu vực của BTC, là không có gì lạ. L.Q.P Theo ông Sinh, việc đảm bảo an toàn khi diễn ra lễ hội luôn là ưu tiên số 1. "Lễ hội có hay đến đâu mà không an toàn thì cũng bỏ. Sới đấu được bao quanh bởi một hàng rào thép, có cột gỗ rất chắc chắn. Giữa khán đài và sới đấu còn một khoảng trống rất dài. Trên hàng rào thép bao quanh sới, BTC còn bố trí biển quảng cáo để trâu nhận biết ở đó có hàng rào", ông Sinh cho biết và phủ nhận ý kiến cho rằng trâu được cho uống chất kích thích trước khi vào trận đấu.

BTC cũng đã dừng 2 trận đấu còn lại. Vòng loại Lễ hội chọi trâu 2017 dự kiến diễn ra 16 trận đấu loại trực tiếp để tìm ra 16 trâu vào vòng chung kết, diễn ra vào ngày 9.8 âm lịch (28.9), nhưng do 2 trận cuối đã bị hủy nên BTC sẽ gọi 4 chủ trâu của 2 trận này bàn phương án, có thể là bốc thăm hoặc thi đấu để có đủ 16 trâu thi chung kết.

GS Ngô Đức Thịnh, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu văn hóa, cho rằng việc tổ chức chọi trâu không được ảnh hưởng tới tính mạng của người tham gia. Khi từng có những vụ trâu chọi húc người thì càng cần phải xem xét kỹ việc tổ chức này.

Trong khi đó GS Lê Hồng Lý, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu văn hóa, cho biết các lễ chọi trâu tổ chức đúng theo truyền thống thường ít có tai nạn do có quy mô nhỏ. Việc tổ chức tại một sân vận động lớn quá cũng ảnh hưởng tới tâm lý của trâu. Một chuyên gia văn hóa nói, quyền tiếp cận văn hóa là điều vô cùng quan trọng nhưng không thể đặt trên quyền đảm bảo an toàn tính mạng của con người.

Ngay chiều 1.7, Cục Văn hóa cơ sở có công văn gửi Sở VH-TT TP.Hải Phòng về việc báo cáo công tác tổ chức Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn 2017. Căn cứ Thông tư số 15 của Bộ VH-TT-DL quy định về tổ chức lễ hội, Cục Văn hóa cơ sở đề nghị TP.Hải Phòng kiểm tra, rà soát công tác tổ chức Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn 2017, đặc biệt là công tác đảm bảo an ninh, an toàn trong lễ hội. Cục cũng cho rằng trường hợp công tác chuẩn bị cho các hoạt động lễ hội chưa đảm bảo an toàn theo quy định, đề nghị báo cáo UBND TP.Hải Phòng tạm dừng lễ hội chọi trâu 2017. Cục còn đề nghị TP.Hải Phòng báo cáo biện pháp khắc phục hậu quả của hiện tượng nêu trên về Cục Văn hóa cơ sở để tổng hợp báo cáo lãnh đạo Bộ VH-TT-DL trước ngày 5.7.

Tối cùng ngày, bà Trịnh Thị Thủy, Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL, cho biết đã nhận được thông tin ông Đinh Xuân Hướng qua đời. “Chúng tôi sẽ có biện pháp mạnh”, bà Thủy nói. Rất có thể lễ hội chọi trâu sẽ bị dừng lại chứ không chỉ là tạm dừng.

Lê Tân - Trinh Nguyễn