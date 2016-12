Vào lúc 5 giờ ngày 23.12, Công an H.Gò Dầu phối hợp với Công an H.Hòa Thành và Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Tây Ninh bắt quả tang 6 người có hành vi trộm chó ở ấp Long Trung, xã Long Thành Trung (H.Hòa Thành).