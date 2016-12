Chủ trì cuộc họp báo chiều nay, 21.12, tổng kết hoạt động công tác ngành Công an năm 2016, thượng tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an đánh giá, năm 2016, lực lượng Công an đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình, thực hiện thắng lợi nhiều chỉ tiêu do Quốc hội và Chính phủ đặt ra.